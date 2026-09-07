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Messa per l’anniversario della canonizzazione di Carlo Acutis: dove e come seguirla

La celebrazione si potrà seguire in tv e sul web: ecco come fare

di Maria Graziosi - 7 Settembre 2026

La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino celebra il primo anniversario della canonizzazione di San Carlo Acutis che ricorre il 7 settembre e lo farà con una Santa Messa. Per l’occasione, come si legge in una nota della Diocesi, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, dove si trova la tomba del giovane Santo millennial, verrà celebrata la santa messa alle ore 18. Presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia – Città della Pieve.

Una Messa per Carlo Acutis, il santo millennial

Nato a Londra il 3 maggio del 1991 Carlo Acutis fin da piccolo ha manifestato una grande e profonda spiritualità. Partecipava ogni giorno alla santa messa e chiamava l’eucaristia la sua “Autostrada per il Cielo”. Particolarmente attento a poveri e bisognosi, sportivo e appassionato di computer, Carlo ha utilizzato il web come mezzo per diffondere la sua mostra “Segni”. Dedicata ai miracoli eucaristici e divenuta celebre in tutto il mondo attualmente allestita nella sala dei Vescovi del Santuario della Spogliazione. Il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, si è ammalato improvvisamente di leucemia fulminante ed è morto dopo un ricovero durato solo tre giorni all’ospedale San Gerardo di Monza.

La santa messa per Carlo Acutis sarà trasmessa in diretta dall’emittente Maria Vision, in streaming su mariavision.it e sul canale nazionale 255 del digitale terrestre; per l’Umbria sul canale 78 e sarà visibile sui canali social della Diocesi.