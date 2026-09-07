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Grosso guaio a Firenze: Fabio è il primo esonero dell’anno

Paolo Vanoli torna alla guida della Viola: cosa c'è (oltre le tre batoste di inizio stagione) dietro l'esonero dell'ex campione del Mondo

di Giovanni Vasso - 7 Settembre 2026

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. E no, non siamo tornati indietro nel tempo. È proprio così. La stagione del centenario in casa Viola non poteva partire peggio: tre sconfitte, dicesi tre. E quella di Fabio Grosso è stata la prima testa a rotolare in questo campionato di serie A. La società è corsa immediatamente ai ripari, la scelta è chiara: evitare un altro campionato al cardiopalma, vissuto alle latitudini basse della graduatoria, con una salvezza da conquistare nelle ultime giornate e tanti mal di pancia da sopportare.

Paolo Vanoli torna alla Fiorentina

Fabio Grosso doveva aprire un ciclo nuovo al Franchi, il suo s’è rivelato un interregno. Prima salutato, a salvezza (piuttosto comoda) raggiunta. Poi richiamato di corsa al timone della Viola. Paolo Vanoli è tornato alla Fiorentina. La società ha fatto, dunque, dell’usato sicuro la sua filosofia. O forse no? Già, perché è da ieri sera che le voci continuano ad affastellarsi. Dietro quelle che sembravano più o meno le (solite) chiacchiere da bar, ci sarebbe un vero e proprio scontro, diplomaticamente inteso come “scarso feeling” tra la squadra e il tecnico ex Sassuolo.

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Solo voci?

A quanto riportano, con una certa insistenza, media e agenzie, Fabio Grosso paga il non essere riuscito a lasciare un segno fin da subito. Né con la squadra né con la società. A cominciare dal direttore sportivo Fabio Paratici. Le parole su Moise Kean, che dopo un’estate di tira e molla s’è accasato al Como per giocare la Champions League, hanno fatto il resto. Il giudizio sul mercato del tecnico avrebbe lasciato l’amaro in bocca al club. Che perciò ha deciso per un cambio in corsa. Via Grosso, dentro Paolo Vanoli. Dove erano rimasti a Firenze?

Neanche un commiato di prammatica

Il saluto della Fiorentina a Grosso è più gelido dell’entusiasmo dei tifosi dopo tre sconfitte di fila. Il club ha comunicato in una nota apparsa ieri sera che che “Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”. Manco i ringraziamenti (e non c’è stato chissà che da ringraziare, per carità) e nemmeno gli auguri per le prossime fortune professionali che tanto piacciono agli uffici media delle squadre di A. Questo, sicuramente, è il segnale di tensione più forte.