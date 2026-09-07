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Rondini, il viaggio segreto tra Europa e Africa e ritorno al vecchio nido

Rondini, il GPS della natura, come migrano e come ritrovano lo stesso nido ogni anno

di Marzio Amoroso - 7 Settembre 2026

Ogni anno lasciano l’Europa e volano verso l’Africa subsahariana. Cercano zone ricche di insetti e con clima più favorevole alla sopravvivenza invernale. In autunno partono tra settembre e ottobre. Attraversano il Mediterraneo e superano il Sahara, seguendo rotte consolidate da millenni. In primavera tornano tra marzo e aprile. Molte passano dall’Africa atlantica e dalla penisola iberica prima di rientrare in Italia. Il viaggio può superare i 10.000 chilometri complessivi. In alcune giornate le rondini coprono fino a 300 chilometri. Per un piccolo uccello è una sfida estrema, possibile solo grazie a un sistema di orientamento molto preciso.

Come le rondini ritrovano lo stesso nido

La fedeltà al luogo di nascita è uno dei comportamenti più affascinanti. Le rondini tornano quasi sempre allo stesso nido. Usano una sorta di bussola magnetica interna. Nel corpo sono presenti microstrutture sensibili al campo magnetico terrestre. Questo permette di mantenere la direzione anche con cielo coperto. La vista gioca un ruolo decisivo. Le rondini memorizzano paesaggi, linee costiere, montagne, fiumi e perfino la disposizione degli edifici. Riconoscono i punti di riferimento e li usano come mappa naturale. Importante anche la posizione del sole e la percezione delle stagioni. Tutti questi elementi si sommano e guidano il ritorno verso il vecchio nido. Restare nello stesso luogo riduce i rischi e aumenta il successo della riproduzione.

Perché la migrazione è vitale

Le rondini migrano soprattutto per il cibo. In inverno in Europa gli insetti diminuiscono. In molte zone africane restano invece abbondanti. Seguire le stagioni consente di trovare condizioni ideali per nutrirsi e allevare i piccoli. Il viaggio richiede grandi riserve di grasso e un perfetto stato di salute.

Minacce moderne

Le popolazioni di rondini sono in calo in molte aree. I pesticidi riducono gli insetti. L’agricoltura intensiva e la perdita di habitat rendono più difficile la nidificazione. Anche i cambiamenti climatici modificano le rotte e aumentano gli eventi estremi lungo il percorso. Proteggere i nidi e ridurre l’uso di sostanze dannose è essenziale per garantire un futuro a questo straordinario migratore.

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