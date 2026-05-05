Meteo

Meteo: piogge, temporali e temperature in calo, ecco dove colpirà il maltempo

L’Italia sotto la morsa di una perturbazione atlantica: piogge, vento e mari agitati da Nord a Sud,

di Marzio Amoroso - 5 Maggio 2026

L’Italia affronta giornate segnate da un peggioramento netto delle condizioni meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando la penisola portando piogge diffuse, temporali sparsi e un calo termico sensibile al Centro‑Nord. Il quadro è quello tipico di una fase instabile primaverile, con nubi compatte, venti sostenuti e mari mossi. La dinamica è classica per questo periodo, l’aria più umida e mite da sud si scontra con correnti più fresche in arrivo da ovest, generando instabilità marcata.

Nord Italia: piogge continue e clima più fresco

Il Nord vive la fase più intensa del peggioramento meteo. Le regioni settentrionali sono coperte da nuvolosità estesa, con precipitazioni che risultano frequenti e localmente temporalesche, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Le temperature massime faticano a superare i 16–20°C, segnando un calo evidente rispetto ai giorni precedenti. I venti meridionali, moderati o forti sui settori costieri, contribuiscono a mantenere un’atmosfera instabile e umida. Domani peggioramento con rischio grandine su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Centro Italia: maltempo diffuso e piogge insistenti

Anche Centro sarà coinvolto in pieno da questa perturbazione meteo. Toscana, Umbria e Lazio verranno interessate da piogge più consistenti, con rovesci intermittenti che si alterneranno a brevi pause asciutte. Anche in Sardegna ci saranno giornate grigie, con precipitazioni irregolari e venti tesi. Le temperature si attesteranno tra 15 e 20°C, con un clima più fresco sulle zone interne e appenniniche. L’umidità elevata e il cielo coperto renderanno l’atmosfera tipicamente autunnale nonostante il calendario primaverile.

Sud Italia: variabilità e piogge deboli

Il peggioramento raggiungerà anche il Sud, seppur in forma più attenuata. Campania, Basilicata e Puglia registreranno piogge deboli o moderate, mentre Calabria e Sicilia si alterneranno nubi irregolari a schiarite temporanee. Le temperature restano più miti rispetto al resto del Paese, con valori compresi tra 16°C nelle zone interne e 22–23°C lungo le coste tirreniche e siciliane.