Meteo

Da domani cambia tutto, maltempo in arrivo su Nord e Centro

Primo assaggio d’autunno sull’Italia, con piogge e temporali violenti

di Gianluca Pascutti - 15 Settembre 2026

immagine creata con AI

Il tempo stabile ha le ore contate. Da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione atlantica riporterà il maltempo sull’Italia, con piogge e temporali prima al Nord e poi al Centro. Si apre una fase più dinamica e a tratti autunnale, con cielo spesso coperto e clima più fresco.

Ritorno del maltempo al Nord da mercoledì

Nella giornata di mercoledì le prime nubi compatte raggiungeranno le regioni di Nord-Ovest e le aree alpine. Nel corso del pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà anche sulle pianure, con i primi rovesci e temporali sparsi. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con piogge a tratti abbondanti e raffiche di vento nelle zone interessate. La distribuzione dei temporali sarà irregolare.

Giovedì peggiora anche al Centro

Tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre la perturbazione si sposterà verso le regioni centrali. Il maltempo coinvolgerà in modo più diretto il Centro, con piogge e temporali su diverse aree di Toscana, Umbria e Lazio. Il Nord resterà ancora esposto a condizioni instabili, con ulteriori rovesci e cielo plumbeo. La fase perturbata sarà quindi estesa, con più giornate consecutive segnate da nuvolosità diffusa e precipitazioni.

Temperature in calo e atmosfera autunnale

Con l’arrivo della perturbazione atlantica le temperature subiranno un calo sensibile, soprattutto al Nord e al Centro. I valori massimi torneranno su livelli più vicini alle medie del periodo. La combinazione di piogge, venti più freschi e cielo coperto darà un’impronta quasi autunnale al quadro meteo. Nelle aree interessate dai temporali non si escludono locali criticità legate ad accumuli di pioggia in poco tempo.

Evoluzione nel weekend

Nel fine settimana il maltempo tenderà gradualmente a spostarsi verso le regioni meridionali, mentre al Nord si farà strada una lenta attenuazione dei fenomeni. Permarrà comunque una certa variabilità, con possibili rovesci residui e schiarite più ampie solo a tratti.

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