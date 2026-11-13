Cronaca

La misura della sicurezza, il valore delle garanzie

I giovani non rifiutano la legalità. Respingono l'idea che la gestione del territorio e il disagio sociale vengano affrontati esclusivamente sotto il profilo dell'ordine pubblico

di Dave Hill Cirio - 13 Novembre 2026

Il dibattito pubblico sulla sicurezza tende troppo spesso a schiacciarsi su due estremi fuorvianti. La retorica dell’emergenza perenne che invoca la stretta punitiva e un certo buonismo ideologico che considera ogni presidio del territorio come sintomo di deriva autoritaria.

I dati della rilevazione condotta da Lab21 per L’identità

I risultati raccontano tuttavia una realtà diversa. Le risposte al sondaggio mostrano la fotografia di un Paese dotato di una maturità che supera di gran lunga le urla della propaganda e che appare volersi svincolare da ciò che tv, media e social alimentano ogni giorno a partire da piccoli e grandi fatti di cronaca.

Gli italiani chiedono fermezza, ma non sono disposti a barattarla con la compressione delle garanzie fondamentali. Il 73,0% del campione esprime un netto bisogno di maggiore sicurezza e di controlli più capillari nelle proprie città. Ma è nel dettaglio di questa richiesta che emerge la cifra più interessante della sensibilità collettiva. La maggioranza relativa degli intervistati, pari al 43,0%, esige che la protezione venga garantita senza alcuna limitazione delle libertà personali.

La richiesta di uno Stato rigoroso

Soltanto il 30,0% si dice pronto ad accettare un sacrificio in termini di diritti pur di ottenere una presenza più severa dello Stato. Il sondaggio non fotografa un Paese spaventato disposto a consegnarsi a scorciatoie illiberali ma una comunità che pretende uno Stato efficiente, severo contro la criminalità e insieme rigorosamente confinato entro il perimetro costituzionale.

Questo equilibrio smentisce la narrazione di una società incline alla repressione. L’inquietudine esiste ed è reale: se il 55,9% della popolazione dichiara di sentirsi al sicuro nella propria zona, il 41,1% esprime un disagio concreto. Una percentuale che cresce tra le categorie socialmente più vulnerabili, come gli over 65 (43,6%) e le donne (44,0%).

Ma l’esigenza di protezione che sale dai quartieri e dalle periferie di città piccole e grandi non va confusa con una delega in bianco alle maniere forti. La sicurezza, in una visione liberale e garantista, rappresenta l’infrastruttura di base su cui poggia l’esercizio della libertà: permette di circolare, lavorare, fare impresa e vivere lo spazio pubblico senza la zavorra della paura.

La vera frattura emersa dalla rilevazione non divide la destra dalla sinistra, ma attraversa le generazioni

Tra i giovani dai 18 ai 24 anni si concentra il tasso più alto di diffidenza verso le istituzioni di pubblica sicurezza. Il 49,8% dei ragazzi di questa fascia d’età considera concreto il rischio di una deriva verso uno «Stato di polizia», inteso come un esercizio sproporzionato dei poteri di controllo. Un dato significativamente più alto rispetto a quello registrato tra i cittadini over 65, dove chi teme un’involuzione autoritaria si ferma al 43,8%.

Inoltre, il 43,6% dei giovani sente le forze dell’ordine distanti dai cittadini e il saldo tra chi ritiene di ricevere un trattamento migliore e chi si sente trattato peggio si inverte tra i 18-24enni, registrando un valore negativo di -4,0 punti percentuali, contro il +2,1 degli anziani. Liquidare superficialmente questo orientamento come semplice insofferenza giovanile verso le regole sarebbe un errore politico.

La misura della sicurezza, il valore delle garanzie

I giovani non rifiutano la legalità. Respingono l’idea che la gestione del territorio e il disagio sociale vengano affrontati esclusivamente sotto il profilo dell’ordine pubblico. Quando il dibattito si riduce alla risposta muscolare, la distanza rischia di trasformarsi in incomprensione strutturale. La tutela del dissenso pacifico, lo spazio della protesta democratica e il dialogo non sono concessioni, ma capisaldi di uno Stato di diritto che sa essere autorevole senza mostrare i muscoli. La sfida che attende le istituzioni non risiede,

quindi, nella moltiplicazione di divieti o di nuove fattispecie penali, che rischiano di produrre aspettative deluse se sprovviste di un reale presidio del territorio. La sfida consiste nell’aumentare la prossimità delle forze dell’ordine, oggi percepite come distanti dal 39,5% della popolazione. Serve una sicurezza intesa come servizio pubblico universale, capace di ascoltare la domanda di protezione dei più deboli e di rassicurare le nuove generazioni sul fatto che la divisa è uno scudo a difesa delle loro libertà, mai una minaccia ai loro diritti.