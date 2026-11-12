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Nations League, stasera Italia-Francia: orario, formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 12 Novembre 2026

L’Italia torna in campo stasera per la quinta giornata del torneo di Nations League: a San Siro l’avversario è la Francia. L’appuntamento è alle 20:45.

Italia-Francia, il percorso in Nations League

I francesi guidano il girone con 10 punti, dopo aver conquistato 3 vittorie e un pareggio. Gli uomini di Zidan hanno battuto il Belgio per due volte, per 4 a 1 e 1 a 0, e la Turchia sempre con un gol di scarto. Il pareggio è arrivato proprio con l’Italia per 1 a 1, lo scorso due Ottobre.

L’Italia arriva alla partita con un bottino di sette punti, di cui gli ultimi 3 arrivati dal successo per 3 a 1 contro la Turchia. La differenza in classifica c’è ma visto il precedente il match potrà essere all’insegna dell’equilibrio.

Italia-Francia le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Diouf; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zidane

Dove vedere la partita in diretta

Il match tra Italia-Francia sarà visibile in chiaro su Rai1, che detiene i diritti di tutte le partite dell’Italia nella Nations League. La partita di stasera sarà trasmessa anche in streaming su RaiPlay, disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

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