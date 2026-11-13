Ucraina, la pace contesa: Putin fissa le condizioni, l’Europa cerca centralità

Esteri

di Ernesto Ferrante - 13 Novembre 2026

Tra Mosca e Dublino, la giornata di ieri ha avuto almeno il merito della chiarezza. Se qualcuno immaginava che gli ultimi contatti diplomatici avessero ridotto la distanza tra le parti, quanto emerso dal Cremlino e dal vertice della Comunità politica europea ha raccontato una realtà diversa. Il dialogo continua, ma le posizioni restano profondamente divergenti. Da una parte Vladimir Putin ha ricevuto per oltre due ore gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, riaffermando i limiti invalicabili per Mosca. Dall’altra Volodymyr Zelensky e i vertici europei hanno rilanciato richieste e priorità che appaiono ancora lontane dalle condizioni poste dal Cremlino. In mezzo ci sono gli Stati Uniti, impegnati a costruire un difficile canale negoziale.

Il presidente russo ha chiarito che sui territori non intende fare passi indietro. Alla proposta di possibili “zone grigie”, Putin ha opposto una risposta netta. Per la Russia esiste una sola linea valida, quella del confine di Stato. Ancora più perentoria la posizione sulle garanzie di sicurezza. Il dispiegamento di truppe straniere in Ucraina dopo un accordo viene considerato da Mosca “inaccettabile”. Per il Cremlino, la presenza di forze europee non rappresenterebbe una garanzia di stabilità, ma il rischio concreto di una ripresa del conflitto.

Per spiegare il proprio giudizio sull’Europa, Vladimir Putin ha scelto un registro insolito, raccontando una barzelletta. La storia è quella di un truffatore proprietario di una dacia vicino Kiev. Gli investigatori gli chiedono da dove arrivino i soldi trovati in casa. “Dal comodino”, risponde. Chi li ha messi lì? “Mia moglie”. E lei da dove li ha presi? “Glieli ho dati io”. E tu dove li hai presi? “Dal comodino”. La storiella si chiude esattamente dove era iniziata. Un ragionamento circolare che non porta a nessuna conclusione. Secondo il presidente russo, lo stesso schema caratterizzerebbe la posizione europea. Si parla di pace ma contemporaneamente di truppe, missioni e deterrenza militare. Una contraddizione che rende il discorso europeo inconcludente e autoreferenziale.

Se Mosca ha ribadito la propria diffidenza verso l’Europa, da Dublino è emerso il tentativo dell’Unione di accreditarsi come protagonista del negoziato. Eppure è stato lo stesso Steve Witkoff a spiegare che gli europei erano presenti negli Emirati Arabi Uniti, venivano consultati e aggiornati, ma non sedevano al tavolo delle trattative. Nonostante questo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa hanno insistito sul ruolo centrale dell’Ue e sulla necessità di continuare a partecipare al processo. Una rivendicazione che si scontra con una realtà evidente. Oggi il negoziato passa soprattutto attraverso il triangolo Washington-Mosca-Kiev.

Ancora più significativo il caso di Kaja Kallas. L’Alta rappresentante ha sostenuto la necessità di una presenza europea stabile ai negoziati e ha ricordato che, in base alle decisioni prese nel 2024, sarebbe proprio lei una delle figure chiamate a rappresentare l’Unione sui temi della sicurezza. L’impressione, tuttavia, è quella di un tentativo di attribuirsi un ruolo che al momento nessuno dei veri protagonisti del confronto sembra disposto a riconoscere. Il paradosso è evidente. Per svolgere un ruolo negoziale occorre essere percepiti come interlocutori credibili da entrambe le parti. Kallas è invece una delle esponenti europee più apertamente ostili a Mosca. Una posizione che la rende poco adatta ad indossare le vesti di “mediatrice imparziale”.

La questione della necessità di una voce autorevole è stata riproposta da Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha ricordato che l’Italia ha partecipato a tutti i formati nei quali è stata richiesta la sua presenza e che Roma ha sempre cercato di offrire un contributo costruttivo. Ma ha anche posto l’accento su un problema reale. “Il fatto che l’Italia ci sia o l’Italia non ci sia in questo o in quel formato, non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda”, ha spiegato Meloni. Una riflessione che si lega a un’altra osservazione. L’Europa deve individuare chi la rappresenta realmente e con quale mandato. In un momento in cui Bruxelles rivendica spazio negoziale senza riuscire a esprimere una posizione davvero unitaria, il tema appare tutt’altro che secondario.

Zelensky continua a muoversi su due piani paralleli, alternando la richiesta di una presenza stabile degli europei ai colloqui con quella del varo di nuove sanzioni contro la Russia e ulteriori misure per limitarne la capacità produttiva militare. Una linea coerente con le esigenze ucraine, ma che conferma quanto siano ancora distanti le condizioni richieste dalle due parti.

Fuori tempo e fuori luogo le parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha scelto di sottolineare come un missile russo di nuova generazione impiegherebbe appena cinque minuti in più per raggiungere Roma o Madrid rispetto alle capitali baltiche. Una comunicazione che punta chiaramente a rafforzare la percezione della minaccia. Ma la sua efficacia politica è discutibile in una fase in cui dovrebbe essere il dialogo a ricevere il massimo sostegno. Alimentare la paura può servire a giustificare nuove misure di deterrenza. Difficilmente però contribuisce a creare il clima necessario per favorire una soluzione negoziale.