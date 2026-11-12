Economia

Il gas vola a 94 euro, Confindustria: “Può arrivare a 120”

Orsini: "Energia è un problema che ci è sfuggito di mano"

di Cristiana Flaminio - 12 Novembre 2026

È tornato a correre il prezzo del gas che oggi ha raggiunto i 94 euro al Ttf di Amsterdam. Una batosta che interrompe la china discendente dei costi dell’energia. E che riapre un fronte su cui, con forse troppo ottimismo, si stava iniziando a respirare un po’. E gli industriali tornano a tuonare e a far suonare gli allarmi: se continua così, il costo del gnl può tranquillamente raggiungere cifre a tre cifre e a gennaio potrebbe attestarsi attorno ai 120 euro al megawattora.

Il gas torna a correre: 94 euro

Le tensioni in Medio Oriente, la pace annunciata che tarda ad arrivare e che si arresta con l’arenarsi e le difficoltà di intavolare negoziati. Intanto il gas vola a 94 euro. E fa bruciare di ansia e preoccupazione il Vecchio Continente. Che aveva già potuto festeggiare, con le Midterm americane, un calo sostanzioso nelle quotazioni del gnl. E aveva potuto così prendere una boccata d’ossigeno. La tregua è durata poco. I prezzi son tornati a salire e la bolletta ritorna a far paura.

L’allarme di Confindustria

Il gas è già a 94 euro, Confindustria teme che sia solo l’inizio. “Può arrivare a 110-120 euro per Megawatt ora i primi di gennaio o febbraio”, ha detto Emanuele Orsini, presidente degli industriali, all’assemblea generale delle imprese bergamasche. “Vorrebbe dire un impatto enorme”, ha puntualizzato il presidente aggiungendo che “la competitività europea verrebbe danneggiata” perché “non abbiamo nessun filtro verso altri Paesi”. Quindi ha ravvisato che l’energia rappresenta “un problema che c’è poco sfuggito di mano e credo che l’abbiamo sottovalutato: vediamo i Paesi europei che stanno funzionando meglio quelli che hanno un mix energetico che funziona”.

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