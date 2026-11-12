Economia

Enel, i numeri della trimestrale: ricavi in salita

Disposto l'acconto sul dividendo: tutti i dati della società energetica

di Paolo Diacono - 12 Novembre 2026

Enel chiude la trimestrale col botto: i ricavi crescono dell’8,9 per cento grazie ai maggiori ricavi dalle attività all’estero. I numeri dell’azienda energetica parlano di nove mesi che si son chiusi con ricavi a poco più di 65 miliardi di euro. Che hanno portato il margine operativo lordo ordinario a poco più di 17,9 miliardi. Cifra che rappresenta un aumento del 4% pari a 684 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il risultato operativo si attesta a 11,7 miliardi in aumento di 767 milioni (+7,0%) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. Il risultato netto ordinario del Gruppo ammonta a 6.018 milioni, in aumento di 315 milioni rispetto ai nove mesi del 2025 (+6%).

Enel, trimestrale col botto

Ci sono poi altri numeri molto interessanti nella trimestrale Enel. E riguardano quelli delle vendite. Il gas naturale “piazzato” è sceso del 9,3% attestandosi a 3,9 miliardi di metri cubi con una flessione pari a 0,4 miliardi di mc. Nei nove mesi la potenza efficiente consolidata netta del Gruppo è stata pari a 86,9 GW, sostanzialmente in linea rispetto al dato registrato a fine 2025 (87,0 GW). L’energia netta prodotta dal Gruppo Enel nei nove mesi del 2026 è pari a 146,82 TWh1, con un aumento di 5,67 TWh rispetto ai nove mesi del 2025 (+4,0%).

Dividendo ricco

A fronte di questi dati dalla trimestrale, il Cda di Enel ha previsto Gruppo prevede un utile netto ordinario per azione (EPS) a circa 0,74 euro, corrispondente alla parte alta del range di guidance. Insomma, le previsioni sono confermate e, per di più, lo sarebbero quelle più rosee. Ciò si traduce, per gli azionisti, in un un acconto sul dividendo in misura pari a 0,245 euro per azione, con un incremento del 7% rispetto all’acconto sul dividendo per l’esercizio 2025, che verrà posto in pagamento a decorrere dal 20 gennaio 2027.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA