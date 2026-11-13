Cronaca

Più pattuglie, meno bavagli: il paradosso italiano della sicurezza

Il sondaggio Lab21 per L'identità commentato da Giuseppe Tiani, segretario nazionale del Siap-Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

di Angelo Vitale - 13 Novembre 2026

Il sondaggio commissionato questa settimana da L’identità a LAB21 affronta uno dei nodi più autentici dell’Italia di oggi: la sicurezza.

Dalle differenti sensibilità di giovani e anziani ai timori che la tutela dell’ordine pubblico possa comprimere le garanzie e i diritti, il tema tocca da vicino la cifra del nostro quotidiano, da sempre impegnato su questo fronte. A commentare l’esito del rilevamento abbiamo chiamato Giuseppe Tiani, segretario nazionale del Siap-Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, che analizza le risposte degli italiani fuori da ogni cliché ideologico.

Quattro italiani su dieci si sentono poco o per nulla sicuri. Come interpreta questo dato?

“La domanda di sicurezza va ascoltata senza chiedere a chi la esprime una patente di appartenenza politica. Chi teme un’aggressione o vive in un quartiere degradato chiede protezione. La sicurezza, dunque, è anche una questione di uguaglianza, chi dispone di risorse può scegliere dove abitare e come difendersi. Chi non le ha dipende maggiormente dalla qualità delle politiche e dalle istituzioni pubbliche. Occorrono presidi, maggiore prevenzione e controllo del territorio, sono attività che incidono sulle condizioni di abbandono. La politica deve assumersi questa responsabilità, perché alla polizia non si può affidare il compito di risolvere ogni frattura della società o l’impoverimento di stipendi e salari”.

La fiducia nelle forze dell’ordine supera il 55%, ma molti cittadini le sentono lontane. Che cosa manca?

“Leggo quel dato come un riconoscimento del lavoro dei poliziotti e delle forze di polizia più in generale, oltre che come richiesta di maggiore presenza. La fiducia va alimentata nella quotidianità, una pattuglia disponibile, un ufficio di polizia che ascolta, sono risposte importanti. Servono assunzioni stabili, scuole di formazione adeguate, mezzi e continuità nei servizi. Anche retribuzioni, turni sostenibili e tutela psicofisica del personale incidono sulla qualità della sicurezza offerta. La vicinanza ai cittadini richiede tempo e competenze, deve essere resa possibile dalle scelte di bilancio, dall’organizzazione del lavoro e soprattutto da organici che possano offrire risposte immediate ai fenomeni criminogeni vecchi e nuovi, così come per la complessa gestione del fenomeno migratorio”.

Il 73% chiede più sicurezza, ma soltanto il 30% accetterebbe limitazioni delle libertà personali. Sono richieste conciliabili?

“Il sondaggio esprime una domanda democratica matura, essere protetti conservando pienamente i diritti di libertà della propria cittadinanza. La sicurezza rende concretamente esercitabili le libertà di circolare, lavorare, d’impresa e di manifestare. L’azione pubblica deve quindi rispettare legalità, proporzionalità nell’uso della forza e responsabilità verificabili. Moltiplicare divieti e fattispecie penali, senza capacità di prevenzione e applicazione, rischia di produrre aspettative deluse. L’efficacia si misura nella protezione delle persone e nella tenuta delle garanzie. È questo il valore della sicurezza come bene pubblico e infrastruttura della democrazia”.

Quasi metà degli intervistati teme uno “Stato di polizia”. Come risponde?

“Quel timore merita una risposta sul terreno delle garanzie e delle responsabilità. La riforma del 1981 affermò una Polizia di Stato civile e sindacalizzata mentre la Repubblica affrontava il terrorismo, una scelta di forza democratica che dobbiamo custodire. Il Siap vigila sulle proposte che possono alterare la direzione civile della pubblica sicurezza o introdurre sovrapposizioni di cultura militare nella gestione dell’ordine pubblico e sicurezza pubblica. Le Forze armate svolgono una funzione indispensabile e nobile, con missioni e preparazione proprie. Governare il territorio e il conflitto sociale richiede specifiche professionalità di polizia, formazione continua e una chiara individuazione di chi decide, coordina e risponde, ma soprattutto una datata sensibilità culturale e sociale”.

Il contatto diretto con le forze dell’ordine avviene soprattutto durante i controlli. Come costruire maggiore vicinanza?

“La qualità della relazione si vede anche durante un controllo di polizia, nel linguaggio, nelle spiegazioni, nel rispetto di ogni persona. Chi viene controllato resta un cittadino titolare di diritti civili universali. La professionalità comprende la capacità di comprendere il contesto, distinguere i comportamenti, mediare e impiegare la forza nella misura necessaria. Per questo considero la formazione un dovere civile, oltre che professionale. La vicinanza cresce inoltre attraverso la conoscenza dei quartieri e rapporti continuativi con scuole, servizi e comunità locali. Un operatore preparato, se sostenuto dalla propria amministrazione, è più autorevole e più tutelato”.

Tra i giovani emergono maggiore distanza e timore di eccessi. Quale risposta propone?

“Le differenze del sondaggio richiedono prudenza, ma indicano un’esigenza di ascolto. Il disagio giovanile domanda risposte su scuola, lavoro, casa e possibilità di partecipare, la politica deve arrivare prima che quelle difficoltà diventino questioni di ordine pubblico. Alla polizia spetta garantire anche lo spazio del dissenso, distinguendo chi manifesta da chi aggredisce o devasta. Comprendere le cause della violenza aiuta a prevenirla e lascia ferme le responsabilità individuali. La fiducia dei giovani si costruisce con comportamenti corretti, dialogo e istituzioni capaci di riconoscere le loro ragioni, anche quando contestano il governo. Ma segnalo che il riconoscimento di tutte le autorità pubbliche da tempo viene messo in discussione, anche per i nuovi processi de composizione sociale del Paese, che sta passando da modelli di società tradizionale a quelli multiculturali e multireligiosi. Ciò nonostante, non dobbiamo perdere la nostra cultura millenaria né il nostro credo universale”.