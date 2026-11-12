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Italia – Francia: Doumbia e Koleosho faranno la differenza?

In una gara tattica e serrata, saranno proprio l'esplosività di Koleosho sugli esterni e il dinamismo di Doumbia a centrocampo a spaccare in due il match?

di Giorgio Brescia - 12 Novembre 2026

San Siro chiama il futuro: Doumbia e Koleosho faranno la differenza in Italia – Francia? A Milano le luci si accendono su una notte di Nations League che profuma di svolta. Italia-Francia non è mai una partita qualunque, ma la sfida di stasera porta con sé una domanda sottile e stimolante: l’audace linea verde del ct Roberto Mancini, incarnata dai volti nuovi di Issa Doumbia e Luca Koleosho, è già pronta a fare la differenza contro un colosso del calcio mondiale?

Italia – Francia, le novità conteranno?

In campo Doumbia, centrocampista classe 2003 dello Sporting Lisbona: 187 centimetri di muscoli, visione tattica e personalità. Un calciatore indicato come capace di imporsi nel calcio europeo a suon di prestazioni mature e gol in Champions League.

Sul terreno di gioco anche Koleosho, esterno d’attacco del Paris FC, talento dal quadruplo passaporto che ha scelto con convinzione l’azzurro. Sprint bruciante, dribbling secco e quell’imprevedibilità nell’uno contro uno che alla Nazionale mancava da tempo.

La Francia di Zinedine Zidane rappresenta l’esame di maturità definitivo

Non solo necessario raccogliere punti fondamentali per la classifica del girone, ma misurare la tenuta caratteriale di una squadra rinnovata. Mancini scommette sulla freschezza.

In una gara tattica e serrata, saranno proprio l’esplosività di Koleosho sugli esterni e il dinamismo di Doumbia a centrocampo a spaccare in due il match?

Il verdetto spetta al campo. La risposta di stasera dirà molto non solo sul presente in Nations League, ma sulle prospettive del calcio azzurro.