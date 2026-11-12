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Outlook in tilt: posta ko, il blackout di Microsoft

La multinazionale di Redmond ha confermato ufficialmente di essere a conoscenza delle gravi anomalie

di Daniel Walker - 12 Novembre 2026

Un’improvvisa e vasta interruzione di servizio sta bloccando Microsoft Outlook e l’intera suite Microsoft 365 in tutto il mondo, Italia compresa.

Outlook in down

A partire dal tardo pomeriggio di oggi, le schermate della posta elettronica sono rimaste inaccessibili per centinaia di migliaia di utenti. Il problema riguarda sia l’applicazione desktop per computer sia l’accesso via browser web. E rende di fatto impossibile inviare, ricevere o anche solo consultare i propri messaggi personali e di lavoro.

Sulle piattaforme di monitoraggio come Downdetector le segnalazioni hanno superato in poche ore quota 140.000.

La multinazionale di Redmond ha confermato ufficialmente di essere a conoscenza delle gravi anomalie. E precisa che i propri ingegneri sono al lavoro per gestire un insolito sovraccarico sulle infrastrutture di rete e ripristinare la piena operatività dei server.

La protesta social

Sui social network, il guasto ha scatenato un’immediata e vivace ondata di reazioni tra gli utenti. Lavoratori e studenti in forte difficoltà, impantanati nel blocco improvviso di comunicazioni urgenti, riunioni online e documenti aziendali condivisi.

Moltissimi utenti hanno accolto la notizia con ironica gratitudine. In rete si moltiplicano meme e commenti che celebrano l’inattesa pausa forzata dal lavoro. Messaggi scherzosi che invitano i tecnici a non correre, come “prendetevi pure tutto il tempo necessario”.

Nell’attesa del ripristino definitivo, il blackout digitale ha fermato la routine.