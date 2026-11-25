Esteri

La guerra infinita di Londra

di Ernesto Ferrante - 25 Novembre 2026

C’è un passaggio che merita più attenzione di tutti gli altri nell’ultima offensiva diplomatica e mediatica di Volodymyr Zelensky. Non è la rivendicazione ufficiale dell’attacco contro la nave russa Sparta II nel Golfo di Finlandia, prima ammissione esplicita del coinvolgimento ucraino in un’operazione che porta la guerra nel cuore sensibile del Baltico. È il messaggio politico che la accompagna, rivolto non a Mosca, bensì a Washington. Con toni espliciti il presidente ucraino ha accusato gli Stati Uniti di assumere una postura che rischia di coincidere con gli obiettivi strategici del Cremlino. Le sue parole sulla mancata autorizzazione alla consegna dei missili Patriot e sulle restrizioni legate a Starshield sono una critica aperta all’amministrazione americana e alla sua crescente prudenza. Zelensky denuncia una presunta esitazione statunitense che, a suo giudizio, finirebbe per costringere Kiev ad accettare compromessi sfavorevoli.

La postura bellicista di Zelensky

Sotto questo profilo, l’intestazione dell’attacco alla Sparta II assume un valore simbolico preciso. Mentre negli Usa si cerca faticosamente di costruire una cornice negoziale e di contenere il rischio di un allargamento del conflitto, Kiev risponde dimostrando di poter colpire lontano dal fronte tradizionale, in aree considerate strategicamente delicate dall’Europa settentrionale. Non sorprende che Germania e Norvegia abbiano espresso preoccupazione. Non è una semplice una questione militare. È il nitido segnale di una guerra che continua ad espandersi geograficamente mentre la diplomazia cerca di restringerne il perimetro. Ma il punto forse più interessante emerge osservando quanto sta accadendo a Londra.

Le manovre britanniche

L’avvertimento congiunto diramato dal Ministero della Difesa britannico e dalla National Protective Security Authority alle aziende coinvolte nel sostegno all’Ucraina vale quasi come un’ammissione ufficiale. Il governo britannico invita società, fornitori e operatori logistici a prepararsi a possibili sabotaggi russi, spionaggio, intimidazioni e operazioni ostili. In altre parole, riconosce implicitamente che il Regno Unito non svolge soltanto il ruolo di sostenitore politico di Kiev, ma rappresenta ormai un anello operativo della catena che alimenta lo sforzo bellico ucraino.

Quando un’autorità governativa mette in guardia le aziende che forniscono equipaggiamenti militari al Paese di Zelensky dal rischio di diventare bersagli, significa che il coinvolgimento è considerato sufficientemente rilevante da giustificare misure di sicurezza straordinarie. Da mesi numerose fonti, analisi e indiscrezioni convergono nella stessa direzione. Londra continua a essere il principale sponsor europeo della linea della fermezza. Mentre in diversi Paesi occidentali cresce il dibattito sulla sostenibilità politica, economica e militare del conflitto, il Regno Unito continua a sostenere un approccio che privilegia il confronto prolungato con Mosca.

Si tratta di una continuità che attraversa governi e legislature. Conservatori o laburisti, il risultato non cambia. Gli inquilini di Downing Street passano, la linea strategica resta. È il segno dell’influenza di quell’apparato permanente dello Stato britannico, spesso definito deep state, che in materia di sicurezza e politica estera sembra imporre una direzione immutabile indipendentemente dalle alternanze elettorali. L’obiettivo resta quello di logorare la Russia sul lungo periodo, anche a costo di trasformare l’Ucraina nel principale teatro di una guerra per procura destinata a durare anni.

Londra sta mettendo in difficoltà Washington

La contraddizione è sempre più evidente. Su un versante gli Stati Uniti cercano una difficile cucitura negoziale, anche perché il tempo politico americano impone risultati. Sull’altro, il Regno Unito continua a incoraggiare una strategia di massima pressione che rischia di entrare in collisione con gli stessi interessi della Casa Bianca. Una divergenza che fino a pochi mesi fa sarebbe stata impensabile all’interno del blocco occidentale.

In questo quadro si inseriscono anche i colloqui di Abu Dhabi. Gli europei insistono per partecipare al tavolo, ma Mosca continua a opporsi. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo ha detto con estrema chiarezza. La Russia non vede, almeno per ora, alcun valore aggiunto in una presenza europea nei negoziati. Una posizione che certifica l’attuale marginalizzazione del continente e che dovrebbe far riflettere le capitali europee.

L’attacco ucraino in Libia e i rischi per l’Italia

Ancora più inquietante è quanto accaduto nelle acque libiche, tra Misurata e Bengasi. Gli attacchi rivendicati dagli ucraini contro obiettivi russi nel Mediterraneo dimostrano come il conflitto possa espandersi ben oltre l’Europa orientale. Per l’Italia non si tratta di una questione astratta. Il Mediterraneo rappresenta il principale corridoio energetico nazionale. Gasdotti, infrastrutture strategiche e soprattutto cavi sottomarini costituiscono una vulnerabilità critica. Un incidente, un sabotaggio o un’escalation incontrollata potrebbero produrre conseguenze economiche e di sicurezza enormemente superiori a quelle percepite oggi dall’opinione pubblica. Per questo il tema non può essere relegato a una disputa diplomatica tra Mosca, Kiev, Londra e Washington. Riguarda direttamente gli interessi vitali italiani ed europei. Ed è anche per questo che il governo italiano, insieme agli altri Paesi dell’Unione, deve impegnarsi con ogni mezzo politico e diplomatico per promuovere il cessate il fuoco.