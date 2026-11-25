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Europa, il grande buco nero del gioco illegale: bruciati 56 miliardi di tasse in tre anni

Una ricerca commissionata dalla European Casino Association e realizzata da Gaming Compliance International lancia l'allarme

di Ernesto Ferrante - 25 Novembre 2026

Sette euro su dieci spesi dagli europei nel gioco d’azzardo online finiscono ormai fuori dal perimetro della legalità. È il dato più allarmante contenuto nella nuova ricerca commissionata dalla European Casino Association (ECA) e realizzata da Gaming Compliance International (GCI), che fotografa la crescita travolgente degli operatori illegali: 224,8 miliardi di euro di ricavi tra il 2023 e il 2025 e oltre 56 miliardi di tasse evaporate. Numeri che raccontano in maniera impietosa il fallimento delle strategie europee di contrasto. Lo studio, Online Gaming 2023–2025: Illegal Gambling in EU27 Europe, offre una fotografia che rischia di aprire un nuovo fronte politico a Bruxelles. Perché dietro le cifre c’è una gigantesca sottrazione di risorse alle finanze degli Stati membri. In un momento in cui i governi europei cercano fondi per sostenere welfare, sanità, difesa e transizione energetica, la ricerca descrive un flusso economico che si muove parallelamente all’economia legale e che sfugge quasi completamente ai sistemi fiscali nazionali.

Un mercato clandestino più grande di quello legale

Secondo le stime contenute nel rapporto, il mercato del gioco online nei 27 Paesi dell’Unione ha raggiunto nel triennio un valore complessivo di 320,8 miliardi di euro di ricavi lordi di gioco. Di questa cifra, 224,8 miliardi sarebbero stati generati da operatori privi delle autorizzazioni previste nei singoli Stati, una quota pari a circa il 70% dell’intero comparto. Il dato assume una portata ancora più significativa se confrontato con quello degli operatori regolamentati, che nello stesso periodo si sono fermati a 95,9 miliardi di euro. In sostanza, il mercato illegale avrebbe raccolto oltre il doppio dei ricavi dell’industria autorizzata, riuscendo a intercettare una fetta crescente della domanda europea.

Il conto salato per gli Stati europei

La conseguenza immediata è rappresentata dal drenaggio di risorse fiscali. La ricerca stima infatti che i governi dell’Unione abbiano perso nel triennio circa 56,3 miliardi di euro di entrate legate al gioco d’azzardo. Risorse che, in presenza di operatori autorizzati e sottoposti a tassazione, sarebbero finite nei bilanci pubblici. La questione non riguarda soltanto le entrate. A differenza delle piattaforme regolamentate, gli operatori illegali non sono tenuti a rispettare gli standard nazionali in materia di tutela dei consumatori, prevenzione delle dipendenze, verifica dell’identità degli utenti e contrasto al riciclaggio. Il risultato è una concorrenza asimmetrica che finisce per penalizzare chi opera nel rispetto delle regole.

La crescita del settore è quasi tutta illegale

Ancora più inquietante è il dato relativo all’espansione del mercato. Tra il 2023 e il 2025 il comparto del gioco online europeo è cresciuto di 49,7 miliardi di euro in termini di ricavi lordi annui. Di questo incremento, ben 39 miliardi sono attribuiti agli operatori illegali. Tradotto in termini percentuali, il 78% della crescita registrata nel settore sarebbe stato assorbito dal circuito clandestino. Una dinamica che spiega anche la progressiva erosione della quota detenuta dagli operatori autorizzati, passata dal 33% del 2023 al 28% del 2025 nonostante l’aumento dei ricavi. Nel solo 2025, secondo la ricerca, gli operatori illegali avrebbero generato 91,6 miliardi di euro, equivalenti a oltre 250 milioni di euro al giorno.

Un ecosistema che sfugge ai controlli

La forza del mercato illegale risiede nella sua capacità di adattarsi all’ambiente digitale. Il rapporto descrive un ecosistema che comprende siti web, applicazioni mobili, piattaforme social, servizi di streaming, motori di ricerca, sistemi di pagamento, programmi di affiliazione e persino strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Nel 2025 GCI ha identificato 6.238 canali e piattaforme riconducibili a operatori illegali attivi verso i consumatori europei. Due anni prima erano 4.921. Una crescita che evidenzia quanto rapidamente queste reti riescano a moltiplicarsi e ricollocarsi online.

Il campanello d’allarme per Bruxelles

Le dichiarazioni dei vertici dell’ECA e di GCI non lasciano spazio a interpretazioni accomodanti. Per Erwin Van Lambaart, presidente dell’associazione europea dei casinò, i numeri dimostrano l’esistenza di un’enorme economia parallela che opera accanto al mercato regolamentato. Ancora più duro Ismail Vali, presidente di GCI, che paragona le dimensioni del fenomeno a uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza mai avvenuti nell’economia europea. Al di là della retorica, il messaggio che emerge è devastante. L’Europa continua a rafforzare gli obblighi per gli operatori che rispettano le regole, ma fatica a colpire chi opera completamente al di fuori del sistema, concedendogli lo spazio di manovra per diventare dominante.

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