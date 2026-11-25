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L’esercito degli invisibili che sfugge alle statistiche

di Eleonora Ciaffoloni - 25 Novembre 2026

Una tenda piantata davanti alla Minerva, nel cuore della città universitaria della Sapienza. Dentro, la vita di un uomo che aveva continuato a studiare Fisica mentre cercava un posto in cui vivere. Una vita, quella di Alessandro Ingusci, che è terminata in quel riparo di fortuna nel quale si trovava da settimane. Aveva intrapreso uno sciopero della fame per chiedere un posto in uno studentato e portare all’attenzione la propria condizione di emergenza abitativa. Le cause della morte sono ancora da accertare, ma la sua storia mette davanti agli occhi di tutti una realtà che rimane, come chi la vive, ai margini della società. Chi una casa non ce l’ha (o non ce l’ha più), chi non riesce a trovarla o chi vive in una condizione talmente precaria da non sapere quanto a lungo potrà conservare il tetto sotto cui si ripara.

È facile immaginare l’emergenza abitativa attraverso le immagini più familiari: i cartoni su un marciapiede, una fila davanti a una mensa, un dormitorio che si riempie al calar della sera, un riparo di fortuna o un giro senza fine su un bus di linea. È una parte di quanto accade, la più visibile. Ma non è tutto. C’è un esercito di persone che non compare nelle fotografie della povertà, che non sempre dorme all’aperto e che spesso non viene intercettato nemmeno dalle rilevazioni ufficiali.

Ci sono padri di famiglia che hanno perso il lavoro e, con lo stipendio, la possibilità di pagare l’affitto; persone che dopo una separazione non hanno più un’abitazione propria; lavoratori che passano da una sistemazione provvisoria all’altra, ospiti di amici o parenti, senza sapere dove saranno il mese successivo. E poi ci sono quelli che in strada vivono da anni, al punto da aver smesso di cercare una via per tornare indietro.

Dallo sfratto alla strada, il censimento Istat sui senza dimora

La povertà abitativa non comincia solo quando si finisce a dormire su una panchina. Spesso accade, a cascata, molto prima: una lettera di licenziamento, un avviso di sfratto, bollette non pagate. O ancora, una malattia, un lutto familiare, una famiglia che si disgrega, una casa che non si riesce più a mantenere. È un percorso che può consumarsi lentamente, fino a trasformare una difficoltà economica in una condizione di esclusione. E quando si arriva al punto di non avere più un luogo da chiamare casa, ricostruire una normalità diventa molto più difficile.

A provare a misurare almeno una parte di questa realtà è il censimento Istat sulle persone senza dimora, realizzato quest’anno in 14 città italiane, con il contributo di circa 6.500 volontari e il coordinamento della fio.PSD nell’ambito della campagna “Tutti contano”. La rilevazione ha individuato poco più di 10mila persone: circa 5.500 ospitate in strutture di accoglienza notturna, le altre in strada o in sistemazioni di fortuna. A Roma sono state censite circa 2.600 persone, a Milano 1.600, mentre Torino e Napoli si attestano intorno al migliaio. Sono numeri importanti, ma vanno letti per quello che sono. Non rappresentano il totale delle persone che in Italia vivono una condizione di disagio abitativo, né possono essere messi a confronto con le quasi 100mila persone individuate nel censimento del 2021. Allora il criterio era diverso: si considerava l’assenza di residenza oppure la presenza di una residenza fittizia presso un Comune.

Emergenza abitativa, cosa dicono (e cosa no) i numeri

La nuova rilevazione adotta la classificazione europea ETHOS e conta chi, nella notte presa in esame – il 26 gennaio scorso – dormiva in strada, nei dormitori o in ripari provvisori. Restano fuori, dunque, diverse situazioni di precarietà: chi vive in automobile, chi occupa edifici, chi è ospite temporaneo di altre persone e chi si trova in percorsi di transizione abitativa. Non significa che queste persone non esistano o che la loro condizione sia meno grave, anzi. Significa che non rientrano nel perimetro scelto per questa rilevazione. Ecco perché sarebbe sbagliato leggere la differenza tra i quasi 100mila del 2021 e i poco più di 10mila del 2026 come una diminuzione del fenomeno. Sono due fotografie scattate con obiettivi e strumenti differenti.

Il censimento restituisce comunque un quadro che parla di fragilità profonde, con un quarto dei censiti che vive senza dimora da oltre sei anni e più della metà che presenta problemi di salute. Tra le cause compaiono soprattutto le difficoltà lavorative ed economiche (32%), seguite dagli sfratti e dalla difficoltà di trovare un’abitazione (26%) e dalla rottura dei legami familiari (23%). I numeri danno dimostrazione di quanto, nella quotidianità, la perdita della casa raramente sia un fatto isolato, ma frutto di una catena di eventi in cui la precarietà abitativa finisce per trascinare con sé altre fragilità.

Senza un indirizzo, invisibili anche ai servizi

Anche l’accesso ai servizi diventa più complicato: il 20% dei censiti non dispone della tessera sanitaria, una quota che sale al 60% tra gli stranieri. È in questo mare di invisibilità che il problema oltrepassa il contesto abitativo e diventa sociale. Senza una casa è più difficile curarsi, lavorare, mantenere rapporti, occuparsi dei propri figli, conservare i documenti e persino dimostrare di avere diritto a determinati servizi, tra cui quelli sanitari. E la mancanza di un indirizzo cancella il punto da cui ripartire. Le statistiche sono indispensabili: servono a conoscere le dimensioni di un fenomeno, a distribuire risorse, a far costruire politiche pubbliche e perché no, spesso a risolvere problemi. Ma in questo particolare contesto le rilevazioni non possono restituire uno specchio della realtà, perché si cerca di raccontarne una che, per sua natura, tende a sottrarsi, spesso a nascondersi, ancora più spesso a non essere considerata.

Fuori dai numeri rimangono tante storie diverse, accomunate dalla perdita di una sicurezza fondamentale, ma tutte, appunto, peculiari. Perché stabilire quanto sia il “sommerso” è importante, ma lo è ancora di più riuscire a vedere quelli che ancora non compaiono nelle statistiche, intercettando la loro condizione, prima che si diventi definitivamente “invisibili”. La casa rappresenta un punto di arrivo, di ritorno, un tetto e un riparo, spesso una famiglia, a volte solo un posto sicuro. Ma casa è anche il confine tra la precarietà e l’esclusione, tra una difficoltà dalla quale si può ancora uscire e una vita alla quale sembra impossibile tornare.

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