Torino

Piemonte, mille alloggi a 100 euro al mese per le giovani famiglie

di Redazione - 24 Novembre 2026

Si chiama “Una famiglia, una casa” il progetto della Regione Piemonte che prevede il recupero di mille alloggi di edilizia pubblica da destinare alle giovani coppie e alle famiglie under 35, con un canone mensile di 100 euro.

La misura, finanziata con 36 milioni di euro di risorse europee FESR, è contenuta nel disegno di legge approvato questa mattina dalla giunta regionale, che passerà ora all’esame del Consiglio. A illustrare il provvedimento sono stati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Maurizio Marrone.

L’iniziativa punta a facilitare l’accesso alla casa per le giovani famiglie che incontrano difficoltà nel sostenere i costi degli affitti sul mercato privato e che non rientrano nelle graduatorie ordinarie dell’edilizia residenziale pubblica.

«Vogliamo creare le condizioni concrete perché chi desidera mettere su famiglia in Piemonte possa farlo, senza essere frenato dal costo di un affitto o dall’impossibilità di trovare un’abitazione», spiegano Cirio e Marrone.

Il programma prevede la ristrutturazione di immobili pubblici attualmente inutilizzabili o che necessitano di interventi di riqualificazione.

Potranno accedere alla misura le famiglie under 35, sposate, unite civilmente o conviventi di fatto, residenti in Piemonte e con un ISEE di almeno 15 mila euro.

L’assegnazione degli alloggi avverrà attraverso graduatorie gestite dalle ATC, tenendo conto della composizione e delle esigenze dei nuclei familiari. Saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi alle famiglie con bambini piccoli o persone con disabilità e ai figli di appartenenti alle forze dell’ordine o di operatori sanitari caduti sul lavoro.

Il canone sarà fissato a 100 euro mensili per dieci anni oppure fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

La pubblicazione dei primi bandi è prevista all’inizio del 2027. Secondo la Regione, il Piemonte è il primo in Italia a introdurre un programma di questo tipo, che affianca alle politiche abitative il sostegno alla natalità e il recupero del patrimonio immobiliare pubblico.

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