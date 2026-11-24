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Presentata oggi a Civita in Piazza Venezia l’Agenda della Giardiniera 2027

di Elia Cevoli - 24 Novembre 2026

Animali a Palazzo: c’è qualcosa di meravigliosamente incantato nell’idea di aprire le porte di una dimora storica affacciata sui Fori Imperiali al richiamo del bosco, al chiocciare delle galline e alla presenza viva di cani e bestiole varie. Non come curiosità esotica, ma come ospiti d’onore. Perché per cinquecento anni abbiamo avuto la presunzione di credere che il giardino fosse affar nostro, a disegnare aiuole con il righello mentre sotto terra e tra i rami il grosso del lavoro lo facevano altri: quelli con le zampe, le ali, le antenne o il guscio.

A rimettere le cose a posto ci pensa Nicoletta Campanella con la sesta edizione de L’Agenda della Giardiniera 2027 – gli Animali (Nicla Edizioni), presentata oggi a Roma nella sede di Civita in Piazza Venezia. Su quella terrazza che guarda il cuore antico della città, la sala si è riempita dei suoni del bosco e del pollaio — il segno vivo di un giardino che parla — invitando tutti a sedersi nello stesso cerchio, umani e animali, da buoni ospiti. Niente carnevale: bastava un dettaglio discreto, una spilla, un foulard, un piccolo omaggio.

Chiamarla solo agenda è riduttivo. Patrocinato da APGI e Società Toscana di Orticoltura, il volume è un almanacco denso di informazioni, schede e testi d’autore, pensato per scandire le stagioni e cambiare sguardo. Il senso è chiaro: senza scrivere e senza leggere, il giardino si perde. Gli animali ci mandano continuamente lettere fatte di impronte, tele di ragno, polline e uova; noi abbiamo solo disimparato quell’alfabeto.

Mese dopo mese, Campanella intreccia storia, costume e aneddoti: dai gatti polidattili di Hemingway a Jeremy la lumaca mancina, dal tasso di Torquato Tasso alla zanzara alticcia di Toti Scialoja, fino al passaggio dai giardini formali, dove gli animali erano soprammobili, a quelli informali dove scelgono loro se restare. Poi arrivano le donne fuori dal coro — Paola Fallaci nel Chianti con le sue Moroseta dalla pelle nera, Palma Bucarelli, Maria Augusta Eroli, Ada Caetani, Margaux d’Afflitto, Maresa Del Bufalo — insieme al giardino giapponese di Silvana Mattei, ai consigli dell’agronomo Mario Ronzani e alle rose Rugose raccontate dall’esperta rodologa Rita Oliva.

A dare voce a questo patto con la natura, moderati da Angelo Bucarelli, sono intervenuti Lauro Marchetti, Bruno Cignini, Maurizio Pavone, Beatrice Barni, con le letture dell’attrice Eva Cela. In una cornice monumentale come Piazza Venezia, far risuonare il bosco e il pollaio ha ricordato a tutti che la natura non è una cartolina immobile da guardare da lontano, ma una casa condivisa in cui rientrare in punta di piedi — e un’idea preziosa da mettere sotto l’albero di Natale per chi ha voglia di un anno intero di meraviglia.

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