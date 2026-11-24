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Fifa e Qatar Airways: Infantino vola tra le polemiche

L'inchiesta di Bbc Sport fa le pulci alla (valanga) di voli privati. La sproporzione e le polemiche sul voto

di Martino Tursi - 24 Novembre 2026

Gianni Infantino vola tra gli scandali. Nel senso letterale del termine. La Bbc ha scoperto che, in poco meno di nove giorni, ha effettuato 39 voli privati atterrando in trentadue Paesi diversi. In tutto ha percorso poco meno di 103mila aeree in 213 ore e poco più. Il presidente della Fifa è dovuto volare in giro per il mondo per sanare il papocchio della “privatizzazione” del calcio. Formalmente, il capo del calcio mondiale può e deve girare il mondo. Nella realtà, lo ha fatto per tenersi buoni i presidenti delle federazioni infuriati per il progetto Ffe e la vendita di una quota dei Mondiali.

Il volo di Gianni Infantino impatta sulle elezioni

“Il problema è che la Fifa non dispone di regole sul finanziamento delle campagne elettorali, quindi il presidente può sostenere di essere in viaggio per impegni ufficiali, quando indirettamente sta utilizzando queste occasioni per fare campagna elettorale – ha spiegato Miguel Maduro, ex presidente della commissione per la governance della Fifa – E chiunque altro si candidi contro di lui, molto probabilmente, non avrà i mezzi finanziari per competere a questi livelli”. Chiaro, no?

Sempre secondo la BBC, Infantino avrebbe usato jet privati gestiti da Qatar Executive, società controllata dal gruppo Qatar Airways, che è uno degli sponsor della Fifa. “Quanto costano questi viaggi e chi li paga? Quali sono le conseguenze per l’intera comunità calcistica?”, si chiede Lars-Christer Olsson, ex amministratore delegato della Uefa. Già, ma soprattutto perché? Le elezioni Fifa stanno entrando nel vivo e di pepe, oltre che di carne al fuoco, non ne manca.

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