Torino

Struscio sulla Dora, struscio sulla Senna: l’arte contemporanea oltre il Fréjus

di Redazione - 25 Novembre 2026

UN TORINESE A PARIGI

di Riccardo Cavalitto

Premessa: non sono un critico, né un curatore, né uno di quelli che davanti a un’installazione dicono “interessante la dialettica con lo spazio”. Sono uno che ci va, guarda, e ogni tanto capisce pure qualcosa. Prendetela come una chiacchierata tra amici, magari davanti a un bicchiere di vino bianco e una vernice (nel senso di vernissage).

Da Torino mi sono portato dietro due passioni: il teatro, di cui vi ho già raccontato, e l’arte contemporanea.

A Torino l’arte contemporanea ha un suo calendario liturgico. A inizio novembre c’è un momento in cui tutti, diciamo i soliti, tirano fuori il vestito bello: l’inaugurazione di Artissima. Attenzione, non ho detto Artissima, ma proprio l’inaugurazione, che è l’evento mondano per eccellenza, lo struscio sotto i portici in versione white cube. Chi c’è conta. Chi non c’è, si giustifica. Poi, certo, ci sono anche le opere, ma quello è un dettaglio. Ed è da lì che parte il weekend dell’arte contemporanea (anche se, a ben guardare, comincia la sera prima, con l’apertura di Flashback).

Quest’anno, però, il rito l’ho celebrato al di qua delle Alpi, cioè sulla Senna.

Il bagno di folla (e di gallerie)

Parigi mi ha servito Art Basel Paris e, grazie all’amica Carlotta, anche Paris Photo. Poi c’è tutto quello che sta intorno, che a Parigi è forse la parte migliore: i cosiddetti eventi collaterali, come il Cabaret du Chat Noir, le gallerie aperte nel Marais e a Saint-Germain e, soprattutto, un sacco di spazi espositivi che da solo non avrei mai trovato. Uno tra questi: Underline, nel XVI, una scoperta.

Dettaglio da cronaca: Art Basel Paris, che di solito va dal giovedì sera alla domenica, quest’anno è stata aperta di fatto solo il venerdì. Nel weekend è rimasta chiusa per i timori legati ai disordini delle manifestazioni: era il fine settimana successivo a quello dei disordini del 17 ottobre. Mi chiedo davvero cosa sarebbe successo se avessero chiuso Artissima durante il suo weekend…

Gli amici delle Belle Arti

Ma la cosa che mi preme raccontarvi è un’altra. Recentemente ho scoperto e ne faccio parte, l’associazione Les Amis des Beaux-Arts de Paris. Come dice il nome, sono gli amici dell’École des Beaux-Arts, e l’idea è semplice e bella: sostenere la giovane creazione. Come? Con premi per gli artisti in formazione, borse per i neodiplomati, aiuti alla produzione e residenze, acquisti per arricchire le collezioni della scuola e una serata di gala annuale. Insomma, non solo ammirare l’arte, ma dare una mano a chi la fa, mentre la fa.

E per i soci c’è il lato che mi piace di più: le visite guidate in gallerie e mostre.

È così che ho conosciuto Charlotte Menut-Yovanovitch, https://www.instagram.com/charlottemenutyovanovitch/ giovane artista fresca di diploma che proprio in queste sera inaugurava una sua mosta alla galleria Paris B https://www.paris-b.com/fr/

Ci sono cose che nessuna fiera ti può dare: chiacchierare con un’artista davanti alle sue opere, quando ancora non è diventata un nome da catalogo e ha ancora voglia di spiegarti cosa c’è dietro.

Due città, un’unica passione

Torino e Parigi hanno dato moltissimo all’arte contemporanea, ciascuna a modo suo, e proprio per questo non ha alcun senso metterle a confronto. Meglio godersele entrambe: l’una con il suo struscio sotto i portici, l’altra con il suo labirinto di gallerie e vernissage. L’importante è tenere sempre pronto, nell’armadio, il vestito bello.

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