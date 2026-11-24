Esteri

Libia, la nuova rete degli Haftar tra Ankara, Doha e Il Cairo

Dietro il tour diplomatico della famiglia che domina la Cirenaica prende forma la partita della ricomposizione delle alleanze regionali

di Ernesto Ferrante - 24 Novembre 2026

La geografia diplomatica conta quanto quella militare. E la mappa attraversata in queste ore dalla famiglia Haftar racconta forse più di molte dichiarazioni ufficiali sul futuro della Libia. Khalifa Haftar è arrivato ad Ankara su invito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Suo figlio Saddam Haftar è stato ricevuto a Doha dal vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Abdulrahman bin Hassan Al Thani. Belgassem Haftar, direttore del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, ha invece incontrato al Cairo il capo dell’intelligence egiziana Hassan Rashad.

Tre visite parallele che, lette insieme, restituiscono l’immagine di una famiglia impegnata a consolidare il proprio ruolo ben oltre i confini della Cirenaica. Un tentativo di posizionarsi al centro della futura transizione libica mentre gli attori regionali ridefiniscono le proprie strategie dopo oltre un decennio di instabilità.

Da nemici a interlocutori: la svolta della Turchia

La tappa più significativa è senza dubbio quella turca. Per anni Ankara è stata il principale sponsor politico e militare del Governo di Accordo Nazionale di Tripoli, intervenendo direttamente nel conflitto del 2019-2020 e contribuendo a fermare l’offensiva di Haftar contro la capitale. Oggi lo stesso leader della Cirenaica viene ricevuto dal presidente che sostenne i suoi avversari.

Secondo numerose analisi pubblicate da The Libya Observer e da testate arabe come Al Araby Al Jadeed, il riavvicinamento tra Ankara e l’est della Libia è il risultato di una strategia avviata da tempo dalla diplomazia turca, interessata a preservare la propria influenza sull’intero territorio libico e non soltanto sulla Tripolitania. La cosiddetta “One Libya policy” promossa dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan punta infatti a mantenere rapporti con tutti i centri di potere del Paese. La visita assume un valore ancora più simbolico alla vigilia del vertice Turchia-Africa, previsto a Tripoli l’8 e 9 dicembre, che segnerà il ritorno di Erdogan in Libia dopo quindici anni. Per Ankara, la stabilizzazione del Paese è ormai una questione che riguarda non solo la sicurezza regionale, ma anche gli interessi energetici e marittimi nel Mediterraneo orientale.

Il nuovo equilibrio regionale e la scommessa su Saddam

Se il viaggio di Khalifa Haftar rappresenta l’apertura verso Ankara, le missioni dei figli mostrano come la famiglia stia lavorando su più tavoli contemporaneamente. A Doha, Saddam Haftar ha discusso con la leadership qatariota del rafforzamento della cooperazione bilaterale. Un incontro significativo perché il Qatar è stato tra i principali sostenitori delle forze politiche e militari dell’ovest libico dopo la caduta di Muammar Gheddafi. Fonti qatariote e libiche sottolineano come negli ultimi anni Doha abbia progressivamente aperto canali di dialogo con Bengasi, nel tentativo di mantenere una presenza influente nei futuri assetti del Paese.

Parallelamente, l’arrivo di Belgassem Haftar in Egitto conferma la centralità del Cairo quale principale garante regionale della Cirenaica. Tuttavia, anche la strategia egiziana appare cambiata. Come evidenziato dal quotidiano libico Al Wasat, l’Egitto ha intensificato negli ultimi anni i contatti sia con l’est sia con l’ovest della Libia, consapevole che nessuna soluzione politica potrà reggersi sulla vittoria di una sola parte. È proprio qui che si coglie il significato più profondo dell’attivismo diplomatico degli Haftar. Turchia, Qatar ed Egitto sono stati per lungo tempo sponsor di campi contrapposti. Attualmente, pur mantenendo interessi differenti, sembrano convergere sulla necessità di evitare una nuova escalation e favorire una formula di stabilizzazione condivisa.

A emergere è soprattutto la figura di Saddam Haftar. Già protagonista di numerose missioni internazionali e interlocutore crescente di attori regionali e occidentali, il figlio del generale appare sempre più come il volto della possibile successione politica nella Cirenaica. La sua presenza a Doha, affiancata alle iniziative del padre ad Ankara e del fratello al Cairo, suggerisce l’esistenza di una strategia coordinata che punta ad accreditare la famiglia come interlocutore inevitabile di una futura Libia riunificata.

Leggi tutte le news di Esteri