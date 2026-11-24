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La scommessa americana di Pirelli: 1,2 miliardi in Georgia per portare il Cyber Tyre negli USA

A Las Vegas il gruppo della Bicocca svela i dettagli dell'espansione dello stabilimento di Rome

di Cinzia Rolli - 24 Novembre 2026

Secondo i dati ufficiali comunicati da Pirelli e confermati dalle autorità dello Stato della Georgia, il gruppo italiano ha avviato un piano pluriennale di investimenti da circa 1,2 miliardi di dollari destinato al potenziamento della fabbrica di Rome, in Georgia, inaugurata nel 2002. L’operazione, annunciata inizialmente lo scorso settembre insieme al governatore Brian P. Kemp e approfondita il 23 novembre a Las Vegas dal presidente esecutivo Marco Tronchetti Provera e dall’amministratore delegato Andrea Casaluci, porterà la produzione dello stabilimento dagli attuali 500.000 pezzi a circa 6 milioni di pneumatici car all’anno entro il 2033.

I dettagli del piano di investimenti

Il piano industriale di Pirelli per lo stabilimento statunitense nella contea di Floyd si sviluppa su un orizzonte pluriennale articolato in due fasi, con l’obiettivo di trasformare profondamente il sito produttivo e la presenza del gruppo in Nord America.

Il potenziamento tecnologico dell’impianto prenderà il via nel 2027 attraverso l’installazione di nuove linee automatizzate dotate del sistema robotizzato MIRS (Modular Integrated Robotized System), un passaggio fondamentale che preparerà il terreno per il piano di espansione occupazionale previsto a partire dal 2029. Entro il 2033, anno in cui la fabbrica raggiungerà la piena operatività, l’investimento porterà alla creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro, quintuplicando così l’attuale organico composto da 234 dipendenti.

Dal punto di vista tecnologico e di prodotto, il cuore dell’operazione riguarda lo sbarco produttivo e commerciale negli Stati Uniti del Cyber Tyre, il sistema intelligente di pneumatici equipaggiati con sensori interni. Questi dispositivi sono progettati per raccogliere informazioni in tempo reale sulle condizioni del manto stradale e trasmetterle direttamente all’elettronica di bordo del veicolo, permettendo ai sistemi dell’auto di adattarsi istantaneamente per ottimizzare gli spazi di frenata, migliorare l’aderenza e prevenire fenomeni critici come l’aquaplaning, ovvero la perdita di aderenza quando le gomme scivolano su un velo d’acqua.

Questa espansione industriale risponde a una precisa visione strategica volta a consolidare l’approccio local-for-local di Pirelli nel mercato statunitense, che oggi rappresenta il principale bacino mondiale per il segmento High Value assorbendo circa il 40% della domanda globale. Produrre direttamente sul territorio americano, infatti, consentirà al gruppo della Bicocca di servire con maggiore rapidità ed efficienza le case automobilistiche locali, puntando a far crescere il peso degli Stati Uniti fino a superare la soglia del 20% del fatturato complessivo dell’azienda.

Portare il Cyber Tyre negli stabilimenti americani non significa solo aumentare i volumi, ma cambiare la natura stessa del business. Il pneumatico smette di essere un semplice componente meccanico per diventare un sensore attivo, capace di dialogare con il cervello elettronico delle auto di nuova generazione. Poiché la gomma è l’unico punto di contatto reale tra la vettura e l’asfalto, i dati che raccoglie su aderenza, usura e condizioni della strada diventano preziosi per far funzionare al meglio i sistemi di sicurezza e la guida assistita.

In questo scenario, Pirelli compie un salto strategico: non si limita più a vendere un prodotto fisico ad alte prestazioni, ma offre alle case automobilistiche una tecnologia digitale indispensabile per lo sviluppo delle auto connesse e, in prospettiva, della guida autonoma.

Investire 1,2 miliardi di dollari direttamente in America è una scelta necessaria per proteggere gli affari dell’azienda. Oggi il commercio mondiale è segnato da tensioni tra paesi, nuove tasse sulle importazioni e aiuti pubblici per chi costruisce fabbriche negli States.

Produrre sul posto permette a Pirelli di evitare i dazi doganali, difendendo così i propri guadagni. Inoltre, avere uno stabilimento vicino ai clienti riduce i tempi e i costi di trasporto verso le case automobilistiche americane, eliminando la necessità di far arrivare i pneumatici di fascia alta dall’Europa o dal Messico.

Osservazioni

La fabbrica raggiungerà la piena capacità produttiva di 6 milioni di gomme solo nel 2033, mentre la maggior parte dei nuovi lavoratori sarà assunta a partire dal 2029. Di conseguenza, i guadagni di questo investimento non arriveranno subito, ma richiederanno anni. Nel frattempo, Pirelli dovrà spendere ingenti capitali per sette anni in un mercato dell’auto molto incerto, dove il passaggio alle vetture elettriche procede a rilento e le vendite in Nord America sono altalenanti.

La vera sfida per il Cyber Tyre negli USA non è produrre le gomme, ma convincere le grandi case automobilistiche ad adottarle di serie. Per funzionare al meglio, infatti, questi pneumatici hanno bisogno che l’elettronica dell’auto sia progettata per leggere i loro dati.

Il successo dell’investimento dipenderà quindi dalla capacità di Pirelli di chiudere accordi con i costruttori prima che i concorrenti sviluppino tecnologie simili.

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