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Il Tas restituisce al Senegal la Coppa d’Africa 2025

Il titolo vinto sul campo era stato assegnato al Marocco a tavolino. Oggi la decisione del tribunale di Losanna

di Paolo Diacono - 24 Novembre 2026

Clamoroso al Tas: la giustizia sportiva internazionale restituisce la Coppa d’Africa 2025 al Senegal. Ora i Leoni della Teranga sono ufficialmente, anzi definitivamente, i campioni continentali. Il tribunale sportivo di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla federazione calcistica senegalese. Che aveva impugnato la scelta della Caf, l’organo di governo del calcio africano, di assegnare la vittoria a tavolino in finale al Marocco. Neanche uno dei giudici si è opposto: la decisione è stata unanime.

Senegal ritrova la Coppa d’Africa

La vicenda era surreale. Perché il Senegal, durante la finale di Coppa d’Africa, aveva platealmente protestato abbandonando per qualche minuto il campo da gioco dopo che l’arbitro aveva fischiato un rigore a favore dei padroni di casa. Il Senegal era tornato sul rettangolo verde, grazie agli sforzi di Sadio Mané. Il portiere Mendy aveva parato il penalty e, ai supplementari, il gol di Pape Gueye aveva dato la vittoria sul campo alla formazione senegalese. Ma il Marocco ha fatto ricorso e la Caf ha interpretato quell’uscita dal campo come un atto di rinuncia. Tre a zero a tavolino, nordafricani vincitori. Fino a oggi.

L’arbitro e la sua decisione

In campo, però, comanda uno solo. E cioè l’arbitro. Quando il direttore di gara, il signor Jean-Jacques Ngambo Ndala, ha richiamato le squadre in campo fischiando la ripresa del gioco, tutti i calciatori erano al loro posto. Se l’arbitro non ha sancito l’abbandono, questo semplicemente non s’è mai verificato. Una decisione assunta durante la partita e che, in assenza di elementi di arbitrarietà o malafede, non poteva essere modificata successivamente dagli organi di giustizia sportiva. Adesso la questione pare definitivamente chiusa. Il Senegal è campione, la Coppa d’Africa gli è stata restituita. Ma il caos resta. A futura memoria.