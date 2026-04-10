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Nasce il polo scientifico regionale sulla biodiversità del Tevere

di Italpress - 10 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nasce a Roma il Polo scientifico-didattico regionale sulla biodiversità del Tevere presso la sponda sinistra del fiume, a Scalo de Pinedo, da Ponte Risorgimento a Ponte Pietro Nenni. Ad istituirlo una delibera di giunta che, su proposta dell’assessore alla Tutela del territorio e Demanio, Fabrizio Ghera e di concerto con l’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, approva la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Fondazione Marevivo ETS, Istituto di Scienze Marine del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Roma Capitale finalizzato a definire il programma delle attività di divulgazione scientifica e di educazione ambientale riguardanti il Tevere da realizzare presso il Polo.

Le attività di divulgazione scientifica e di educazione ambientale da realizzare presso il Polo saranno organizzate presso la sede della Fondazione Marevivo ETS e lungo il percorso didattico del Parco d’Affaccio. Verranno installati pannelli didattico-informativi dedicati alla biodiversità del Tevere. Nell’ambito del Polo opera anche il Centro per la biodiversità fluviale e urbana, quale progetto regionale innovativo che unisce ricerca scientifica, educazione ambientale e partecipazione civica in collaborazione tra Fondazione Marevivo (ETS) e CNR-ISMAR.

“Il Polo regionale è un motivo di orgoglio e conferma l’impegno della Giunta regionale per la promozione e valorizzazione del fiume Tevere: dalla cura dell’ambiente, attraverso le barriere raccogli plastica, fino pulizia delle banchine e alla gestione delle funzioni idrauliche, il nostro obiettivo è quello di restituire il fiume ai cittadini, rendendolo sempre più fruibile”, dichiara l’assessore Fabrizio Ghera. “Roma Capitale sta portando avanti un enorme lavoro di rigenerazione e riqualificazione del Tevere. Abbiamo inaugurato nel 2025 cinque parchi fluviali, realizzati con un investimento di 7,3 milioni di fondi giubilari e nati per permettere ai cittadini di vivere le sponde. A questi si aggiungono il parco Tiberis, che questa estate aprirà completamente rinnovato con nuove attrezzature e chioschi, e il parco Tevere Sud, in corso di realizzazione a cura della Soprintendenza di Stato. Abbiamo istituito il tavolo di lavoro per la balneabilità del fiume, l’esito di un più generale processo di rinaturalizzazione. Tra le azioni di valorizzazione di questo bene comune, il Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, la Regione Lazio, la Fondazione Marevivo e l’Istituto di Scienze Marine del CNR, è un esempio virtuoso dalla sinergia tra istituzioni, enti scientifici e associazioni”, aggiunge Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).