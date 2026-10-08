Cronaca

Steadfast in Italia, la Nato: “Esercitazione nucleare”

di Paolo Diacono - 8 Ottobre 2026

L’esercitazione Nato Steadfast Noon sarà ospitata dall’Italia e dall’Alleanza atlantica ci tengono a precisare che: “Sarà esercitazione nucleare”. L’iniziativa, come riportato in una nota dall’Aeronautica militare italiana, prenderà il via il 13 ottobre. Durerà per una settimana. Rientra nell’ambito della cornice di difesa strategica integrata della Nato. È la sesta volta che il nostro Paese ospiterà questa esercitazione. Era già successo, infatti, nel 2010, nel 2013, nel 2014, nel 2018, nel 2021 e nel 2023.

Steadfast Noon, il piano Nato “Esercitazione nucleare”

L’esercitazione Steadfast Noon era stata pianificata da tempo e, assicurano in una nota, non è legata né a specifiche crisi e nemmeno agli sviluppi internazionali del momento. Insomma, la situazione non sta precipitando né stiamo già entrando in guerra. Poi risulta fondamentale la rassicurazione secondo la quale nell’esercitazione non sarà previsto l’impiego di nessun armamento reale. Già, perché le attività di Steadfast Noon saranno “esclusivamente finalizzate a verificare procedure, coordinamento e standard di sicurezza tra le forze alleate”.

Le armi non sono vere ma gli standard sì

Nassima Barrows ha spiegato ai giornalisti, come riporta l’Ansa, che Steadfast Noon sarà “nucleare”. Non nel senso delle armi utilizzate, che non saranno di certo quelle reali. Ma per verificare appunto gli standard richiesti da eventuali missioni di questo tipo. “È quindi essenziale garantire sia la disciplina che la capacità di collaborare per la difesa collettiva, di cui la missione nucleare costituisce una componente di grande importanza”, secondo quanto riferito dal colonnello David Bull.

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