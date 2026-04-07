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Nautica, Aaron Thomas vince la Superyacht Chef Competition allo Yacht Club de Monaco

di Redazione - 7 Aprile 2026

(LaPresse)Aaron Thomas è il vincitore della settima edizione della Superyacht Chef Competition. Organizzato dal centro di formazione dello Yacht Club de Monaco, La Belle Classe Academy, in partnership con Bluewater, l’evento ha visto una giuria di altissimo livellopresieduta dallo chef francese Philippe Etchebest, due stelle Michelin.

Con lui anche lo chef Carlo Cracco, icona della cucina italiana; lo chef Marcel Ravin, tre stelle Michelin; Jeeny Maltese, presentatrice impegnata nella promozione della cucina latinoamericana; e il ristoratore e conduttore televisivo Tim Mälzer. Con l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico una professione ancora relativamente poco nota, il concorso culinario ha registrato ancora una volta il tutto esaurito.

Con un piatto di aragosta alla griglia con bisque e fricassea di asparagi e spugnole, seguito da un dessert di millefoglie con mousse al cioccolato e ananas caramellato, Aaron Thomas del M/Y Canvas (33 m), cresciuto a Londra e di origini indiane, si è aggiudicato la competizione. In finale ha sfidato Ilija Gojkovic del M/Y Emocean (38 m) e Alex Salimbene del M/Y Moka (50 m). “Sono di formazione classica e poi ho cercato di viaggiare per il mondo. Alcuni anni fa ho deciso di entrare nel settore dello yachting e finora è stata un’esperienza fantastica. Sono incredibilmente felice. Non so come ringraziare tutti, è incredibile”, ha dichiarato lo chef.

Un format breve ma intenso

Il format della Superyacht Chef Competition è breve ma intenso, in linea con le realtà della professione. Pochi minuti prima dell’inizio viene svelato agli chef un ingrediente misterioso: hanno quindi cinque minuti per ideare una ricetta prima che il tempo inizi a scorrere. Tutti gli ingredienti devono essere utilizzati, altrimenti i concorrenti vengono penalizzati per gli sprechi. “Quando si gestisce un ristorante è importante non sprecare i prodotti perché significa perdere denaro. Su una barca è lo stesso, anzi ancora di più. Quando si parte per due o tre settimane bisogna organizzare con grande attenzione le provviste e fare in modo che nulla venga sprecato”, ha spiegato lo chef Philippe Etchebest, anche Meilleur Ouvrier de France. “Il livello della competizione è molto alto, ma il tempo a disposizione è estremamente limitato. Quarantacinque minuti sono davvero una sfida per permettere agli chef di esprimere il proprio tocco personale in un piatto. È molto complicato”, ha aggiunto Cracco. “Detto questo, ho visto anche idee molto interessanti da parte dei concorrenti. Alcuni hanno affrontato la sfida in modo diverso, creando piatti più giocosi con twist davvero originali”, ha sottolineato.

Una gara serrata

La gara è stata molto serrata, con nove concorrenti in totale, tra cui due che rappresentavano la bandiera dello Yacht Club de Monaco, a dimostrazione del forte coinvolgimento della comunità dello YCM in questo evento dedicato alla cucina di alto livello a bordo. “Il motto dello Yacht Club de Monaco è ‘L’art de vivre la mer’ (l’arte di vivere il mare). All’interno di questa idea c’è anche ‘l’art de vivre à la table’, cioè l’arte di stare bene a tavola. Quando si è a bordo, il momento del pasto è molto importante. Vogliamo trasmettere questo spirito e mettere in contatto chef di fama con le nuove generazioni”, ha dichiarato il direttore e segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri. “Alcuni degli chef presenti oggi gestiscono ristoranti con due o tre stelle Michelin in tutto il mondo – in Germania, Inghilterra e Italia, solo per fare qualche esempio. Il nostro obiettivo è facilitare l’incontro tra generazioni e anche tra gli chef che lavorano a bordo, perché alla fine facciamo tutti parte della stessa famiglia”, ha concluso.

Dietro le quinte, il concorso è stato organizzato dallo chef Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e consulente culinario dello YCM, insieme all’Events Chef dello Yacht Club de Monaco Simon Ganache, con il supporto di Frédéric Ramos, presidente dell’associazione Monaco Goût & Saveurs. Dalla sua apertura nel 2015, La Belle Classe Academy svolge un ruolo chiave nella formazione dei futuri professionisti dello yachting, offrendo una gamma di corsi dedicati al servizio a bordo. In quest’ottica, e per promuovere la gastronomia in mare, il centro di formazione dello Yacht Club de Monaco sostiene pienamente la Superyacht Chef Competition. Quest’anno gli studenti della scuola alberghiera di Monaco sono stati invitati ad assistere alla competizione per osservare da vicino il lavoro degli chef e scoprire cosa accade dietro le quinte di una professione in cui passione, rigore e creatività sono richiesti ogni giorno.