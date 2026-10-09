Politica

Occhiuto scuote Forza Italia: “Torniamo all’ambizione di Berlusconi”

Dal palco della convention di Milano il governatore calabrese raccoglie l'appello di Ronzulli e sollecita una svolta

di Mauro Trieste - 9 Ottobre 2026

Roberto Occhiuto rilancia il tema dell’ambizione e invita Forza Italia a guardare oltre la semplice sopravvivenza politica. A margine della tre giorni azzurra di Milano, il presidente della Calabria e vicesegretario nazionale ha evocato la figura di Silvio Berlusconi come modello da cui ripartire: “Siamo il partito dell’uomo più ambizioso della politica italiana degli ultimi cento anni. Per questo dobbiamo continuare a essere ambiziosi”.

Un messaggio che si inserisce nel dibattito aperto dall’intervento di Licia Ronzulli e che suona come una richiesta di accelerazione per tutto il gruppo dirigente. Occhiuto concorda sulla necessità di rendere Forza Italia “più innovativa, più aperta, più smart e più sexy per i giovani”, ma avverte che il compito non può essere scaricato soltanto sul leader.

Il momento di osare di più

Il governatore chiama direttamente in causa chi occupa posizioni di vertice, compreso sé stesso. “Ciascuno deve assumersi la propria responsabilità”, è il senso del ragionamento con cui rivendica il dovere di attualizzare l’eredità politica berlusconiana anziché limitarsi a invocarne il ricordo. A Tajani riconosce il merito di aver tenuto in piedi il partito quando molti ne pronosticavano il declino. Ma, proprio perché la fase della resistenza può considerarsi superata, Occhiuto sostiene che sia arrivato il momento di alzare l’asticella. “Da Tajani a Occhiuto, fino a tutti i dirigenti”, nessuno escluso.

Infine, il vicesegretario difende la libertà di confronto interna come tratto distintivo della cultura liberale azzurra. Le sue, precisa, non sono critiche ma sollecitazioni. Un modo per ricordare che, nella stagione della successione a Berlusconi, la sfida per Forza Italia non è più soltanto resistere, ma tornare a crescere. Una riflessione che, letta tra le righe, apre anche il tema della leadership e della capacità del partito di ritrovare slancio politico in una fase in cui il centrodestra resta saldamente guidato da Fratelli d’Italia.

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