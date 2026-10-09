Turismo

Il grande sogno mediterraneo: la Grecia conquista tutti gli sposi novelli

Il romanticismo incontra il mare cristallino e la storia antica nelle mete più desiderate per le nozze. La Grecia si attesta come prima meta per la luna di miele.

di Giorgio Brescia - 9 Ottobre 2026

Ti sposi? Luna di miele in Grecia

Accanto al fascino ellenico, Italia e Francia rientrano nella prestigiosa top 10. Un prestigioso risultato che conferma la supremazia del Mediterraneo nel turismo matrimoniale internazionale.

Ma quali dettagli rendono queste amate destinazioni europee davvero irresistibili per i novelli sposi?

I tramonti leggendari di Santorini e le cupole blu illuminano il viaggio di nozze per eccellenza. Le isole greche, insomma, offrono una combinazione di riservatezza, resort esclusivi e panorami mozzafiato sul mare. Mentre l’atmosfera magica dei villaggi bianchi crea ricordi indelebili per ogni coppia di innamorati.

Dalle scogliere selvagge di Folegandros alle baie limpide di Milos, l’arcipelago regala emozioni uniche. La genuina ospitalità locale arricchisce ogni singolo giorno con momenti romantici e indimenticabili.

E l’Italia e la Francia?

L’Italia continua intanto ad affascinare grazie alla straordinaria combinazione di cultura, arte ed enogastronomia d’eccellenza. Le coppie scelgono la Costiera Amalfitana, Venezia e le colline toscane per vivere favole moderne. Cene a lume di candela e borghi storici incantano sempre viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

La Francia completa questo meraviglioso quadro con la raffinata eleganza di Parigi e la magica Provenza. I maestosi castelli della Loira e la Costa Azzurra regalano scenari romantici ed unici.

I dati emersi dalle ultime ricerche confermano la forte richiesta di autenticità e servizi esclusivi. Le rinomate strutture ricettive del Mediterraneo rispondono con offerte altamente personalizzate e centri benessere di lusso. E la deliziosa cucina locale e i paesaggi iconici garantiscono una vacanza memorabile e rilassante.

La luna di miele nell’Europa meridionale si conferma un grande classico dal fascino eterno. Grecia, Italia e Francia continuano a guidare i sogni di milioni di coppie innamorate.

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