Esteri

Venti di total war: nave Iran ko in Sri Lanka, missile in Turchia

Il conflitto che Stati Uniti e Israele pensavano forse inizialmente di tenere dentro i confini del Paese attaccato sta assumendo una dimensione sempre più ampia

di Dave Hill Cirio - 4 Marzo 2026

L'attacco all'Iris Dena iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka (Fonte: Instagram)

Una nave iraniana affondata al largo delle coste dello Sri Lanka, un missile dell’Iran intercettato al largo della Turchia. Il conflitto che Stati Uniti e Israele pensavano forse inizialmente di tenere dentro i confini dell’Iran sta assumendo una dimensione sempre più ampia. E travalica anche l’area del Golfo ove da giorni molti Paesi sono nel mirino del regime iraniano.

Guerra globale, il conflitto accelera

Gli “incidenti” superano i confini del Golfo Persico e raggiungono aree lontane come l’Europa sud‑orientale e l’Oceano Indiano. Ora, la nave iraniana affondata lontano da Teheran, il missile dell’Iran intercettato nel Mediterraneo al largo della Turchia.

Le autorità turche hanno annunciato quanto avvenuto poche ore fa. Un missile balistico lanciato dall’Iran e rilevato mentre attraversava lo spazio aereo di Siria e Iraq verso la Turchia è stato intercettato. Lo hanno distrutto le difese aeree Nato nel Mediterraneo orientale, prima che entrasse nello spazio turco.

Ankara sottolinea che non ci sono state vittime o danni materiali. Il lancio rappresenta però una significativa escalation. La Turchia è membro della Nato e la presenza di sistemi di difesa alleati nel Mediterraneo continua a crescere in risposta alle tensioni regionali.

La guerra, oltre il “teatro di guerra”

Il fenomeno testimonia come il conflitto stia coinvolgendo attori e territori oltre il teatro originario. La Turchia, pur non essendo formalmente parte in causa, ha ribadito il proprio diritto di difendere il proprio territorio. E ha esortato tutte le parti a evitare ulteriori escalation, sottolineando l’importanza di misure di contenimento nonostante la propria adesione alla difesa collettiva della Nato.

Un attacco Usa al largo delle coste dello Sri Lanka

Parallelamente, un altro episodio di portata internazionale si è verificato nel Sud Asia. Una fregata della marina iraniana, la Iris Dena, è affondata al largo della costa meridionale dello Sri Lanka. Il fatto, a circa 40 miglia nautiche dal porto di Galle, dopo aver inviato una richiesta di soccorso.

Secondo i rapporti delle autorità di Colombo, la nave – con oltre 180 persone a bordo – ha subito quello che viene descritto come un attacco sottomarino. Sono state avviate operazioni di ricerca e salvataggio da parte della marina e dell’aeronautica dello Sri Lanka, con almeno 32 marinai tratti in salvo e più corpi recuperati.

Fonti internazionali riportano che almeno 78 persone risultano ferite e oltre 100 sono disperse in seguito al naufragio dell’unità militare iraniana, che si trovava in acque internazionali al momento dell’incidente.

L’Iris Dena

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che un sottomarino statunitense ha affondato la nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano.

L’Iris Dena, una fregata di classe Moudge della Marina iraniana, si era recentemente distinta per la partecipazione alla Milan 2026, una grande esercitazione navale multinazionale nel Golfo del Bengala a cui avevano preso parte diversi Paesi.