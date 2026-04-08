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Nuova presidenza per ReMade, Simona Fontana alla guida della Fondazione

di Italpress - 8 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Simona Fontana, direttrice generale CONAI, è stata nominata presidente della Fondazione ReMade: guiderà la Fondazione fino a marzo 2027. La nomina arriva a seguito della scomparsa di Valter Facciotto, direttore generale CONAI dal 2010 al 2024 e presidente della Fondazione dalla primavera 2024.“Accolgo questo incarico con forte senso di responsabilità”, commenta Simona Fontana. “In un contesto in cui la transizione verso modelli circolari è sempre più centrale, ReMade rappresenta uno strumento concreto per valorizzare il contenuto di riciclato nei prodotti e rafforzare il ruolo degli acquisti pubblici come leva di sostenibilità. L’impegno sarà quello di proseguire e consolidare questo percorso insieme a tutti gli stakeholder coinvolti. Un lavoro in cui terrò presente l’impegno e la dedizione di Valter Facciotto che, oltre a essere stato mio direttore in CONAI, ha guidato la Fondazione con grande sensibilità nella sua fase iniziale”.Il Consiglio di amministrazione CONAI, durante la seduta che ha visto la nomina di Simona Fontana, ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio sociale 2025, confermando il percorso di sviluppo delle attività della Fondazione e il rafforzamento del suo ruolo a supporto delle politiche ambientali e industriali del Paese. “La nomina di Simona Fontana rappresenta un segnale di continuità e di rafforzamento per le attività della Fondazione”, dichiara la direttrice tecnica Simona Faccioli. “Negli ultimi anni ReMade ha visto crescere l’interesse verso i suoi schemi di certificazione e le iniziative a supporto del Green Public Procurement. Siamo certi che, con lei, potremo sviluppare ulteriormente il nostro contributo alla diffusione dell’economia circolare in Italia”.In sostituzione del ruolo fino ad oggi ricoperto da Simona Fontana, entra a far parte del Consiglio direttivo della Fondazione Luca Stramare, direttore del Centro studi per l’economia circolare CONAI. -foto ufficio stampa CONAI –(ITALPRESS).