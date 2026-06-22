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Nuova Renault Megane E-Tech Electric, più autonomia, tecnologia e comfort

di Italpress - 22 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – A quattro anni dal suo debutto, in un mercato di berline elettriche compatte diventato sempre più competitivo e in costante evoluzione, Renault fa evolvere Megane E-Tech Electric per incrementare la sua competitività puntando a un design ancora più dinamico, maggior know-how elettrico, tecnologia più ricca e utile gamma semplificata, con equipaggiamenti di alto livello su tutte le versioni. Dal design rivisitato all’ambiente tecnologico potenziato, passando per prestazioni elettriche sempre migliori, la nuova Megane E-Tech Electric intende ribadire il ruolo che svolge nel segmento delle compatte elettriche. Renault Group ha compiuto la scelta consapevole di produrre Megane E-Tech Electric in Europa presso il sito di Ampere ElectriCity. Il veicolo e la batteria saranno assemblati nello stabilimento di Douai, nel nord della Francia. Invece, il motore sarà prodotto a Clèon, in Normandia. Per quanto riguarda il design, il frontale di Nuova Megane E-Tech Electric è stato completamente rivisitato. Tranne i gruppi ottici, tutti i componenti sono nuovi. Il paraurti presenta una nuova struttura più sporgente nella parte in tinta carrozzeria, accentuando così immediatamente la percezione di sportività. Le prese d’aria laterali sono sostituite da un’inedita firma luminosa: luci diurne con motivi a scacchi, composte da otto losanghe, che danno un’impressione visiva di dinamicità al frontale. Posizionati alle estremità del paraurti, i fari accentuano la percezione di larghezza del veicolo. Attirando lo sguardo verso il basso, conferiscono a Megane E-Tech Electric un assetto più vicino al suolo e un’impressione di maggiore stabilità su strada. La calandra chiusa, color nero lucido e movimentata da motivi a losanga, fa parte della nuova identità visiva, mentre l’emblema Renault, ora posizionato sotto il cofano, trasforma con discrezione il modo di percepire il frontale accentuando l’effetto spiovente.La firma luminosa cambia radicalmente per consentire di riconoscere immediatamente Nuova Megane E-Tech Electric. Le luci diurne, dal design grafico e distintivo con il motivo a losanghe, conferiscono dinamicità al frontale con un tocco di modernità. Al posteriore, i fari mantengono l’iconica linea trasversale che ora si manifesta sotto forma di elementi 3D senza copertura di vetro.La nuova firma luminosa conferisce al veicolo un’identità visiva forte ed immediatamente riconoscibile. L’integrazione di batterie di maggiore capacità comporta un leggero aumento dell’altezza del veicolo (20 mm) che, unitamente alla maggiore percezione di larghezza all’anteriore, rende la presenza di Megane su strada ancora più imponente. Al posteriore, la minigonna del paraurti è stata ridisegnata per una maggiore sportività. Gli elementi decorativi laterali strutturano l’area e rafforzano l’assetto del veicolo su strada. Nonostante l’evoluzione, Nuova Megane E-Tech Electric mantiene le caratteristiche che ne hanno decretato il successo: Passo generoso e proporzioni ben equilibrate; Grandi cerchi da 19″ e 20″; Protezioni sottoscocca e passaruota pronunciati; Linea del tetto spiovente e linea di cintura alta; Maniglie delle porte a filo.Tutti elementi che contribuiscono alla sua forte identità, ora arricchita anche da un design più espressivo e più incisivo “migliorando la percezione di larghezza e l’assetto su strada, Nuova Renault Mègane E-Tech ci guadagna in termini di presenza. Con il suo look sportivo e moderno, sfoggia una personalità accattivante, in linea con le sue intrinseche doti dinamiche”, ha evidenziato Laurens Van den Acker, Chief Design Officer di Renault Group. La nuova Renault Megane E-Tech Electric si evolve senza stravolgere il progetto originale, puntando soprattutto a migliorare l’esperienza elettrica, la tecnologia di bordo e la qualità percepita. La gamma viene semplificata in due allestimenti ben distinti: Techno, più orientato all’eleganza e alla versatilità, ed Esprit Alpine, che rappresenta la versione più sportiva e ricca, riconoscibile per dettagli estetici esclusivi e cerchi specifici da 20 pollici. All’interno, Renault ha lavorato per rendere l’abitacolo più raffinato, introducendo nuovi materiali per la plancia e rivestimenti aggiornati, oltre a un sistema di illuminazione ambientale completamente a LED personalizzabile. Anche la connettività compie un importante passo avanti grazie al sistema OpenR Link con Google integrato, che offre navigazione avanzata, assistente vocale, accesso a oltre cento applicazioni e, per la prima volta, un pacchetto dati incluso per tre anni che consente di utilizzare direttamente servizi di streaming audio e video senza condividere la connessione dello smartphone.Dal punto di vista tecnico, la novità più rilevante è l’adozione di una nuova batteria da 67 kWh con tecnologia LFP di ultima generazione, abbinata al motore elettrico da 220 CV. Questa soluzione permette di raggiungere fino a 500 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e migliora sensibilmente le prestazioni di ricarica, che ora possono arrivare a 165 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 15% all’80% della carica in circa 24 minuti.Renault ha inoltre rafforzato l’ecosistema elettrico della vettura con strumenti dedicati alla gestione intelligente dell’energia, come il Route Planner di Google Maps, la pompa di calore, il precondizionamento della batteria e il caricatore bidirezionale, che permette sia di alimentare dispositivi esterni sia, nei mercati dove è disponibile, di restituire energia alla rete elettrica domestica.Completano il quadro nuove funzionalità pensate per semplificare la vita quotidiana, come il riconoscimento del conducente tramite telecamera, la modalità Smart Mode che adatta automaticamente la risposta dell’auto allo stile di guida e la funzione One Pedal, che consente di accelerare e rallentare utilizzando quasi esclusivamente il pedale dell’acceleratore. Nel complesso, si tratta di un aggiornamento che punta a rendere la Megane E-Tech Electric più efficiente, più connessa e più facile da utilizzare, mantenendo però le qualità che ne hanno decretato il successo fin dal lancio. “Mentre sempre più clienti scelgono i veicoli elettrici, la nostra priorità è rendere questa transizione semplice ed attrattiva. Nuova Megane E-Tech Electric rientra perfettamente in questa dinamica. L’introduzione della nuova batteria LFP svolge un ruolo di fondamentale importanza in quest’evoluzione, migliorando l’autonomia e le prestazioni di ricarica. Con il design potenziato e le tecnologie arricchite, si impone come un punto di riferimento dei veicoli elettrici del segmento C”, ha sottolineato Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer, CEO della Marca Renault.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –(ITALPRESS).