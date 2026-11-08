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Asta alle stelle per Asterix, una tavola 183mila euro

Il fumetto ha ormai superato i confini del collezionismo nostalgico per affermarsi nel circuito dell'arte contemporanea internazionale

di Daniel Walker - 8 Novembre 2026

Un timido batticuore in Gallia che vale una fortuna in Texas. Una celebre pagina originale dell’albo Asterix legionario (1967), che immortala il primissimo tentativo di Obelix di conquistare il cuore della bella Falbalà, battuta all’asta da Heritage Auctions a Dallas per 206.250 dollari (circa 183.728 euro). Il risultato la incorona come il lotto più prezioso dell’intera sezione dedicata al disegnatore francese Albert Uderzo.

Un’asta straordinaria per una tavola di Asterix

Non si tratta di un exploit isolato. La vendita ha registrato aggiudicazioni stellari per il co-creatore del gallo più famoso del mondo. La copertina originale della rivista Pilote per Asterix e l’indovino è stata battuta per 187.500 dollari. La storica mappa della Francia disegnata per Asterix il gallico ha raggiunto i 106.250 dollari.

In totale, le sette opere firmate da Uderzo hanno superato i 579.000 dollari (oltre 516.000 euro).

Un mercato in espansione

Questo evento si inserisce in uno scenario di mercato globale in forte espansione. Il fumetto ha ormai superato i confini del collezionismo nostalgico per affermarsi nel circuito dell’arte contemporanea internazionale.

E’ trainato dai record storici dei maestri della scuola franco-belga. Per esempio, i capolavori di Tintin firmati da Hergé, le cui copertine originali hanno sfiorato i 3,2 milioni di euro nelle aste parigine di Artcurial. Così, l mercato delle tavole originali attira investitori e collezionisti da tutto il mondo.

Le chine d’autore e le tavole d’epoca non sono più semplici ricordi su carta, ma beni rifugio e opere d’arte di prim’ordine.