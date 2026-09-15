Cronaca

Oggi i Funerali di Stato per Emma Bonino, Mattarella e Meloni in Campidoglio per l’ultimo saluto

I funerali di Stato chiuderanno giorni di omaggi nei quali mondi politici spesso lontanissimi tra loro si sono ritrovati nel riconoscere il peso lasciato dalla leader radicale nella storia politica e civile italiana

di Lino Sasso - 15 Settembre 2026

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno in Campidoglio per l’ultimo saluto a Emma Bonino. I funerali di Stato, celebrati in forma laica, riuniranno le più alte cariche istituzionali, i leader politici, il mondo radicale. Ma anche i tanti cittadini che in queste ore stanno rendendo omaggio a una delle protagoniste della politica italiana ed europea. Dall’apertura della camera ardente in Campidoglio è stato continuo il flusso di persone davanti al feretro dell’ex senatrice. Accanto alla bara è rimasta la sorella Domenica, mentre esponenti politici di schieramenti diversi si sono alternati ai rappresentanti della società civile.

L’omaggio della politica

Tra quanti hanno raggiunto la camera ardente figurano Enrico Letta, Massimo D’Alema, Paolo Gentiloni, Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini, Maurizio Lupi e Nicola Fratoianni. Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i leader dell’opposizione Elly Schlein e Giusepe Conte, mentre l’ambasciatore spagnolo in Italia Miquel Fernández-Palacios ha consegnato alla famiglia un messaggio dei reali di Spagna. A rendere omaggio alla leader radicale sono arrivati anche il ministro della Difesa Guido Crosetto e il vicepremier Antonio Tajani.

Il tributo di Metsola

Il ricordo ha attraversato anche i confini italiani. Al Parlamento europeo la presidente Roberta Metsola, parlando in italiano, ha sottolineato come Bonino abbia fatto la storia e dedicato la propria vita alla difesa della libertà e dell’uguaglianza. Alla vigilia dei funerali, +Europa ha inoltre organizzato una veglia alla quale hanno parteciato, tra gli altri, Benedetto Della Vedova, Roberto Saviano, la segretaria del Pd Elly Schlein e Angelo Bonelli, insieme a esponenti della storia radicale e dell’Associazione Luca Coscioni.

Oggi alle 12.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e ai rappresentanti delle istituzioni, i funerali di Stato in forma laica chiuderanno giorni di omaggi nei quali mondi politici spesso lontanissimi tra loro si sono ritrovati nel riconoscere il peso lasciato dalla leader radicale nella storia politica e civile italiana.