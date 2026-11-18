Cronaca

Garlasco, la Procura non si ferma: nuove indagini su Sempio dopo la richiesta di processo

Il caso Garlasco resta aperto su più fronti. Sotto la lente le analisi dei Ris del 2007 e i presunti pagamenti per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio. Oggi interrogatorio per l’avvocato Grassi e l’ex carabiniere Spoto

di Lino Sasso - 18 Novembre 2026

Il caso del delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attività investigativa della Procura di Pavia. Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, i magistrati non hanno interrotto gli accertamenti. Da quanto si apprende, sarebbero in corso nuove verifiche che potrebbero portare ulteriori elementi nell’inchiesta sull’assassinio di Chiara Poggi. Approfondimenti sarebbero in corso anche in altre procure oltre quella di Pavia e potrebbero contribuire alla definizione di un quadro utile anche alla revisione della condanna di Albero Stasi.

Sul fronte di Andrea Sempio, invece, la prossima tappa giudiziaria è già fissata: il 25 febbraio 2027 comparirà davanti al giudice dell’udienza preliminare Luigi Riganti, chiamato a decidere sulla richiesta di processo avanzata dalla Procura. Nel frattempo, però, gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire quanto accaduto quasi vent’anni fa.

Gli accertamenti attualmente in corso vengono definiti indagini suppletive, perché svolti dopo la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo quanto trapela, le nuove indagini sul delitto di Garlasco sarebbero strettamente collegate ad altri due filoni investigativi che potrebbero contribuire a chiarire aspetti rimasti controversi della vicenda.

Le analisi dei Ris e i presunti pagamenti per l’archiviazione

Il primo filone riguarda le analisi effettuate dai Ris nel 2007 e che, secondo quanto emerso dalle nuove verifiche, non sarebbero state depositate all’epoca. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ragioni di queste presunte omissioni e la loro eventuale rilevanza per le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il secondo riguarda invece i presunti pagamenti effettuati dalla famiglia Sempio nel 2017 per favorire l’archiviazione della posizione di Andrea, già finito sotto la lente degli investigatori nella precedente inchiesta.

In questo procedimento, secondo le ultime indiscrezioni, la nuova ipotesi di reato sarebbe quella di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Proprio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti pagamenti oggi i magistrati pavesi ascolteranno l’avvocato Simone Grassi, ai tempi della vecchia inchiesta nel pool difensivo di Andrea Sempio. Oltre a lui, l’ex carabiniere in forze alla Polizia Giudiziaria Giuseppe Spoto, incaricato di trascrivere le intercettazioni riguardanti Sempio e i suoi familiari.

Secondo gli attuali investigatori, quel lavoro di trascrizione sarebbe stato svolto in maniera lacunosa.

Domani, invece, sarà invece la volta dell’avvocato Massimo Lovati, anche lui ex difensore di Andrea Sempio.

Tutti e tre saranno ascoltati come testimoni e non risultano indagati nell’ambito delle audizioni annunciate. La posizione di qualcuno di loro, però, potrebbero cambiare proprio nel corso delle audizioni davanti ai pm o immediatamente dopo.

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