Cultura & Spettacolo

Se una frase non è “solo una battuta”: il gioco che insegna a riconoscere gli stereotipi

Vicenza, il primo hackathon del veneto contro la violenza sulle donne, premia un videogioco per le scuole medie

di Angelica Luna - 18 Novembre 2026

Tra una situazione e l’altra arrivano frasi che tutti abbiamo sentito almeno una volta: “fai l’uomo”, “era solo una battuta”. A ogni passaggio il giocatore sceglie come rispondere e scopre che cosa succede dopo. È “Era solo una battuta”, il videogioco narrativo per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni che ha vinto il Digital Tech Warriors, il primo hackathon del Veneto dedicato a nuovi strumenti contro la violenza sulle donne.

Trentasei ore alla Centrale

La sfida si è svolta a Vicenza, negli spazi de La Centrale, l’ex Centrale del Latte, promossa dal Movimento Donne Impresa e dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza con Cre-Ta. Settantuno partecipanti tra i 15 e i 66 anni, divisi in 13 squadre, hanno lavorato costantemente per 36 ore. Gli studenti erano 65, di cui 44 delle superiori, affiancati da imprenditori, consulenti e sviluppatori – cinque partecipanti arrivavano dalla Slovenia.

Il primo premio – assegnato da entrambe le giurie – è andato alla squadra NoAge: Andrea Ammendola, Damiano Loreggian, Francesco Andreazza e Matteo De Franceschi dell’Itis Rossi, insieme a Luigi Sorteni, 66 anni, istruttore di judo ed ex professionista delle risorse umane. Il gioco, pensato per un’ora di lezione, funziona anche offline e non raccoglie dati personali; tra i prossimi passi ci sono schede per i docenti e statistiche anonime. Al team vanno un buono viaggio da 2mila euro e 300 punti Open Smact.

Premiati anche “Friendlyzone”, una mappa della sicurezza percepita nelle strade di Vicenza, e “WeBalance”, un’applicazione per conciliare lavoro e vita privata.

Le parole hanno un peso

Il valore del progetto sta nella scelta del “bersaglio”. La violenza di genere solitamente non comincia con un gesto eclatante: spesso si fa strada attraverso battute, luoghi comuni e frasi fatte che, ripetute senza pensare alle conseguenze rendono normale ciò che di normale non hanno assolutamente nulla. Il videogioco non punta il dito contro chi sbaglia, ma aiuta a riconoscere quei meccanismi in un’età in cui si formano le idee sulle relazioni e sui rapporti in generale. Che a ideare uno strumento simile siano stati dei ragazzi, insieme ad un adulto, è forse il segnale più incoraggiante. La prevenzione, quando parla la lingua di chi deve ascoltarla, ha più possibilità di arrivare al cuore del problema e alle possibili soluzioni.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO