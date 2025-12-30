Economia

Erogata l’ottava rata del Pnrr, esulta Meloni

La premier gioisce dopo l'annuncio del vicepresidente Ue Fitto

di Maria Graziosi - 30 Dicembre 2025

Erogata l’ottava rata del Pnrr, dopo l’annuncio del vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto arriva la soddisfazione della premier Giorgia Meloni. Che, in un post affidato alle sue piattaforme social, ha fatto i conti sullo stato dell’arte dei pagamenti europei per il Piano. E ha ribadito che l’Italia “si conferma capofila” nell’attuazione dei progetti previsti proprio dal Pnrr e dagli accordi presi e sottoscritti in Europa.

Erogata l’ottava rata, l’annuncio di Fitto

Questa mattina era stato il vicepresidente Fitto ad annunciare l’arrivo dei fondi previsti dall’ottava rata e che risultano pari “a 12,8 miliardi di euro”. Per l’ex ministro oggi sbarcato in Commissione Ue, si tratta di “un risultato che conferma il ritmo solido di attuazione del Piano”. Oltre alla “qualità delle riforme e degli investimenti realizzati”. E ancora: “Questa nuova tranche sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese”.

La soddisfazione di Meloni

La premier, da parte sua, ha spiegato che “oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del Pnrr”. Che risulta “pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone”. Ma il lavoro non finisce qui. “Nella stessa giornata, l’Italia ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Che sarà “anch’essa pari a 12,8 miliardi di euro”. Quindi l’orgoglio di Meloni: “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l’ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%”. Infine la conclusione: “Nel 2026 il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d’Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione”.