Attualità

Parigi, un incendio brucia un mercato storico

Fondato nel 1615 e classificato come monumento storico nel 1982, era stato ristrutturato alla fine degli anni Novanta

di Giorgio Brescia - 12 Ottobre 2026

Fiamme nel cuore del Marais: devastato da un incendio il Marché des Enfants-Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi.

Fiamme a Parigi

Un grave incendio ha colpito il cuore storico e gastronomico della capitale francese. Attorno alle tre del mattino un violento rogo è divampato all’interno del celebre Marché des Enfants-Rouges, situato nel terzo arrondissement di Parigi al numero 39 di Rue de Bretagne.

Fondato nel 1615 e classificato come monumento storico nel 1982, il sito è ufficialmente riconosciuto come il più antico mercato coperto ancora in attività nella città.

L’allarme è scattato nelle prime ore della notte, mobilitando un imponente dispiegamento dei Sapeurs-Pompiers de Paris.

Le fiamme, propagatesi rapidamente tra le strutture in legno, i banchi alimentari e le cucine dei rinomati bistrot che popolano la struttura, hanno provocato ingenti danni materiali e una fitta colonna di fumo ben visibile in tutto il quartiere del Marais.

Ariel Weil sul posto

L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito per diverse ore prima che il fuoco potesse essere domato e messo sotto controllo, evitando che il rogo si estendesse agli edifici residenziali adiacenti.

A confermare la gravità del sinistro e la successiva circoscrizione delle fiamme è stato il sindaco del settore Paris-Centre, Ariel Weil, che si è recato immediatamente sul posto per seguire da vicino le operazioni di soccorso.

Sebbene non si registrino al momento vittime o feriti gravi tra i residenti, l’impatto economico e culturale per l’area è ingente: decine di commercianti e ristoratori si trovano ora ad affrontare la perdita delle proprie attività.

Simbolo della vita di quartiere parigina da oltre quattro secoli, il Marché des Enfants-Rouges deve il suo nome originale al vicino ospizio seicentesco i cui orfani indossavano uniformi rosse.

Oggetto di un’imponente ristrutturazione alla fine degli anni Novanta dopo aver rischiato la demolizione per far posto a un parcheggio, il mercato era divenuto negli ultimi decenni un punto di riferimento fondamentale della gastronomia internazionale e della socialità cittadina.

Spetterà ora ai rilievi del Laboratoire Central della Préfecture de Police accertare le precise cause d’innesco dell’incendio e valutare la tenuta statica delle strutture storiche superstiti.