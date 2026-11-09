Esteri

Cancellato il braccio della morte più grande degli Stati Uniti: lo strappo della California

Con 548 commutazioni di massa, il governatore Newsom blinda la sua svolta civile prima dell’addio

di Cinzia Rolli - 9 Novembre 2026

Nel pieno delle tensioni politiche che scuotono gli Stati Uniti all’indomani del voto di midterm, la California scrive una pagina destinata a ridefinire la storia della giustizia occidentale. Con la forza di una firma attesa da anni, il governatore Gavin Newsom ha azzerato la pena capitale nello Stato, decretando lo svuotamento definitivo del più popoloso braccio della morte d’America.

Il provvedimento cancella con effetto immediato la pena di morte per tutti i 548 detenuti della California, commutando le loro sentenze in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. La misura riguarda un totale di 529 uomini e 19 donne che si trovavano in attesa dell’esecuzione.

A ridosso della fine del suo mandato, previsto per gennaio 2027, il governatore democratico ha scelto la via del condono di massa per proteggere la sua storica battaglia abolizionista. Con questo scudo umanitario, i detenuti vengono sottratti definitivamente al rischio di esecuzione sotto i futuri governi di colore politico opposto.

Nella lettera ufficiale che accompagna l’atto di commutazione, Newsom ha definito la pena capitale “incompatibile con i valori dello Stato, un istituto che mina le fondamenta stesse del sistema legale e sminuisce la dignità di ognuno di noi”.

La California non eseguiva sentenze di morte dal 2006 e si trovava già sotto una moratoria temporanea introdotta dallo stesso governatore nel 2019, ma questo provvedimento cancella radicalmente la punizione suprema dai registri detentivi dello Stato.

Il nodo della Corte Suprema, le reazioni e lo scontro politico

Dietro la portata storica dell’annuncio si cela però un complesso nodo giuridico. Secondo la Costituzione della California, il potere di clemenza del governatore incontra un limite preciso: l’approvazione non è automatica per i detenuti con alle spalle condanne multiple per reati gravi. In questi casi, l’ultima parola spetta alla Corte Suprema dello Stato, i cui giudici dovranno esaminare formalmente la legittimità dei singoli provvedimenti, aprendo una delicata partita tecnica e legale nelle prossime settimane.

L’organizzazione Amnesty International USA ha espresso il proprio plauso ufficiale attraverso le parole della direttrice generale Nadia Daar:

“Questo è un giorno che sarà ricordato nella storia della California e che risuonerà a livello globale per gli anni a venire. La decisione del Governatore Newsom di commutare tutte le condanne a morte nello Stato è un passo decisivo e potente per allontanarsi dall’uso della pena di morte, una punizione suprema, crudele, disumana e degradante che non trova spazio in una società moderna”.

Di contro, le associazioni dei familiari delle vittime di reati violenti e i rappresentanti del Partito repubblicano hanno espresso profonda indignazione, accusando il governatore di abuso di potere e di aver calpestato le sentenze emesse legittimamente dalle giurie popolari nel corso degli ultimi decenni.

L’atto di clemenza firmato in California giunge in un momento di profonda spaccatura etica nel Paese, riaccesa dai riflettori sul caso giudiziario di Christa Pike in Tennessee. Con questo scatto in avanti, la sponda progressista americana ridefinisce i contorni della punizione dello Stato, posizionando la California come baricentro ideale del movimento abolizionista. Più che una misura locale, si tratta di un’eredità pesante, un precedente ingombrante che costringerà l’intero sistema giudiziario federale a fare i conti con il proprio futuro.

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