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Il Sassuolo ufficializza D’Aversa, sarà lui il nuovo tecnico

L'annuncio ufficiale del club, già oggi dirigerà il primo allenamento

di Martino Tursi - 10 Novembre 2026

Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo. Il tecnico prende il posto di Alberto Aquilani. Che è stato silurato dalla dirigenza neroverde dopo la sconfitta (la quinta di fila) patita dagli emiliani all’Olimpico contro la Roma. Adesso, come ci si attendeva già dai rumors che si rincorrevano ormai da ore, tocca a D’Aversa tentare di raddrizzare la barca e provare a far risalire la china alla squadra.

Il Sassuolo ufficializza D’Aversa

Roberto D’Aversa, dunque, sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Insieme a lui, in Emilia, lo seguiranno Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Già oggi pomeriggio il tecnico dirigerà il suo primo allenamento, la presentazione ufficiale è stata prevista per la tarda mattinata di giovedì.

Il sesto cambio in Serie A

L’esonero di Alberto Aquilani, e il cambio in panchina a Sassuolo è il sesto dall’inizio del campionato di Serie A. Il primo a saltare è stato Fabio Grosso, silurato dalla Fiorentina dopo tre giornate e sostituito dal rientrante Vanoli. Poi è stato esonerato Domenico Toscana: alla quarta giornata, sostituito dal Bologna con Raffaele Palladino. Alla quinta salta Cuesta, il Parma saluta lo spagnolo per Gilardino. Quindi è toccato a Giovanni Stroppa, il tecnico del Venezia dopo sei sconfitte in altrettante gare è stato giubilato e al suo posto è arrivato in Laguna Davide Nicola, esperto in salvezze miracolose.

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