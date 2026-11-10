Eisenkot alla prova del governo di emergenza
La "qualità" dell'esecutivo auspicato rischia di scontrarsi con una marcata fragilità numerica
«La complessità della realtà mi impone di formare al più presto un governo di emergenza». Con queste parole, pronunciate a ridosso della prima riunione della Knesset dopo il voto del 27 ottobre e riprese dal portale Ynet, Gadi Eisenkot scandisce l’inizio della nuova fase politica israeliana.
Eisenkot vuole fare presto
Forte dell’indicazione di 67 parlamentari, il leader di Yashar ha formalmente ricevuto dal presidente Isaac Herzog l’incarico di comporre la nuova coalizione.
Lo scenario evidenziato dall’Israel Democracy Institute assegna a Eisenkot una finestra temporale di 28 giorni, estendibile al massimo di altri 14. Tuttavia, l’ex capo di Stato Maggiore intende stringere i tempi al massimo, puntando a un varo rapido del proprio esecutivo e proponendo soluzioni “non convenzionali”.
L’incertezza
Nonostante la determinazione del leader incaricato, le analisi dell’Idi e le rilevazioni di The Times of Israel delineano un quadro politico di forte incertezza.
La “qualità” dell’esecutivo auspicato rischia di scontrarsi con una marcata fragilità numerica. Una coalizione di minoranza, basata sui 48 seggi del Blocco del Cambiamento e condizionata dal sostegno esterno o dai complessi equilibri con le altre componenti parlamentari, rimarrebbe vulnerabile a continui negoziati.
Sullo sfondo resta la spinta di Benjamin Netanyahu per un esecutivo di unità guidato dal Likud. Per Eisenkot la sfida cruciale consisterà nel coniugare l’emergenza nazionale con la reale governabilità del Paese.
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