Politica

Province: i dem frenano, De Luca accelera, per De Poli “serve una riforma seria”

Il governo punta ad un disegno di legge delega per ritornare all'elezione diretta

di Angelo Vitale - 10 Novembre 2026

La questione aperta sul ripristino dell’elezione diretta delle Province fa discutere e divide nettamente gli schieramenti politici.

Riforma Province, i dem invocano cautela

Il responsabile Riforme della segreteria del Pd, il senatore Alessandro Alfieri, attacca la linea del governo: «È grave che si voglia procedere su una modifica così delicata senza un preventivo confronto con Anci, Upi e le forze di opposizione».

L’opposizione punta il dito soprattutto contro l’ipotesi di abbassare al 40% la soglia per il ballottaggio: «Non accetteremo forzature. La stiamo contrastando in Senato per le elezioni comunali, non esiteremo a farlo anche per le Province».

De Luca accelera

Su posizioni opposte Cateno De Luca, leader di Sindaci d’Italia-Sud chiama Nord, che accelera e spiega il valore del passo avanti.

«Accogliamo con favore il cambio di passo del governo sul superamento della legge Delrio e il ritorno all’elezione diretta delle Province», dichiara. E sottolinea che si cancella la norma del Pd che «aveva ridotto gli Enti territoriali in carrozzoni inutili, con nominati».

De Luca punge la sinistra affermando che «ci sono alcune forze politiche che temono le preferenze». Poi ribadisce che «i territori hanno bisogno di risposte, di efficienza e, soprattutto, rappresentanti scelti dal basso con il voto popolare».

Infine, rivendica il peso dell’intesa politica: «L’accordo nazionale che abbiamo chiuso con il centrodestra sta dimostrando tutta la sua efficacia. Adesso i fatti ci danno ragione».

De Poli: “Serve una riforma seria”

Sulla riforma allo studio interviene il segretario nazionale dell’Udc, Antonio De Poli, esprimendo pieno appoggio all’esecutivo: «Condivido l’iniziativa del Governo che punta a reintrodurre l’elezione diretta delle Province e al superamento della legge pasticcio Delrio».

Ribadendo il principio per cui «chi governa i territori deve essere scelto dai cittadini», De Poli evidenzia come la norma precedente sia nata «in un clima di antipolitica» e abbia «prodotto effetti devastanti», privando gli enti delle risorse necessarie a gestire competenze chiave quali scuole, viabilità e ambiente.

Per questo, conclude il segretario, «l’Udc è favorevole a una riforma seria, che punti sulla vicinanza ai territori e su un’autonomia che sia davvero efficiente».