Esteri

Malta, rilasciato su cauzione il 15enne italiano arrestato lo scorso maggio

di Flavia Romani - 10 Novembre 2026

Le autorità giudiziarie maltesi hanno disposto il rilascio su cauzione di Flavio Santoiemma, il minore italiano arrestato a Malta lo scorso 25 maggio in seguito a un procurato allarme presso il proprio istituto scolastico. Il ragazzo dovrebbe fare rientro presso l’abitazione dei genitori, a Malta, tra oggi e domani e potrà riprendere regolarmente la frequenza scolastica.

La vicenda giudiziaria tra Malta e l’Italia

La decisione rappresenta un importante passaggio nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto il giovane e la sua famiglia negli ultimi mesi. Fin dalle prime fasi del caso, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha seguito con attenzione la situazione, su indicazione del ministro Antonio Tajani, in stretto coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Malta.

Durante il periodo di detenzione, la rappresentanza diplomatica italiana ha garantito al minore diverse visite consolari, assicurando un costante monitoraggio delle sue condizioni e fornendo assistenza alla famiglia. L’Ambasciata ha inoltre partecipato a tutte le fasi processuali, mantenendo un contatto continuo con i familiari e seguendo gli sviluppi del procedimento giudiziario.

L’impegno diplomatico è proseguito anche nelle ultime settimane. Il 5 novembre scorso, infatti, l’ambasciatrice d’Italia a Malta, Valentina Setta, aveva nuovamente sollevato il caso di Santoiemma nel corso di un incontro con il ministro dell’Interno maltese, Glenn Bedingfield.

Dopo la concessione della libertà su cauzione, la Farnesina e l’Ambasciata italiana continueranno a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda sul piano giudiziario, garantendo il massimo sostegno al giovane connazionale e ai suoi familiari.

Il rientro a casa e la possibilità di riprendere gli studi segnano così una nuova fase per il minore, mentre resta aperto il percorso giudiziario a Malta.