Esteri

La crociata di Hadja Lahbib per i kit di sopravvivenza

Proporre la borsa d’emergenza in questi toni, in una fase storica segnata da conflitti reali ai confini dell’Europa non fa che alimentare il panico.

di Gianluca Pascutti - 10 Novembre 2026

@ANSAfoto

Il nuovo messaggio dell’Unione Europea è chiaro, ma sempre lo stesso. Nelle prime 72 ore di una crisi bisogna sapersela cavare da soli. A spingere con insistenza su questa campagna è la commissaria Hadja Lahbib, che ha fatto dei kit di sopravvivenza una vera e propria ossessione politica. Il suo obiettivo è rendere il kit domestico un’abitudine normale per ogni famiglia, proprio come la cassetta del pronto soccorso in auto.

La sua iniziativa ha visto reazioni contrastanti

Il video virale (2025): Lahbib ha mostrato pubblicamente la sua borsa della resilienza contenente non solo torcia, radio e documenti impermeabili, ma anche carte da gioco e un coltellino multiuso. Il tono leggero del video ha spaccato l’opinione pubblica, incassando dure critiche da politici come Giuseppe Conte, che lo ha collegato al piano di riarmo europeo.

Il Piano d’emergenza (3 novembre 2026): Presentato al Forum della protezione civile a Bruxelles sotto lo slogan “vigili, non allarmati; preparati, non spaventati”, il testo è stato inviato anche a Palazzo Chigi e alla Camera dei Deputati. Lahbib ha inoltre proposto di istituire la Giornata europea della preparazione ogni 23 ottobre a partire dal 2027.

Cosa deve contenere il kit di casa (le 7 categorie)

Tenuto preferibilmente in uno zaino pronto vicino alla porta, il kit non fissa quantità rigide per permettere di estendere la durata delle scorte in futuro, ma individua 7 necessità base.

Il panorama internazionale

Ecco una panoramica immediata delle diverse strategie adottate a livello internazionale per affrontare le emergenze e rafforzare la resilienza collettiva.

La borsa di sopravvivenza dell’UE, allarmismo o buon senso?

Negli ultimi giorni le nuove linee guida europee presentate dalla commissaria Hadja Lahbib hanno fatto discutere. L’invito a tenere in casa un kit con acqua, cibo a lunga conservazione, torcia, radio e contanti per coprire le prime ore di una crisi, ha strappato più di un sorriso ed è stato accolto da molti con scetticismo. Ma prepararsi per tre giorni di autonomia è davvero un’esagerazione da prepper?

La realtà è che la proposta non nasce dalla prospettiva di uno scenario apocalittico, ma da una precisa logica di protezione civile. Durante un’emergenza — che sia un’alluvione, una violenta nevicata, un attacco informatico o un banale blackout prolungato — la macchina dei soccorsi viene immediatamente saturata. I primi ad essere aiutati sono le strutture critiche e le persone in pericolo di vita. Garantire la propria autosufficienza per 72 ore significa permettere ai soccorritori di concentrare le risorse dove servono davvero.

Inoltre, i disagi di un’interruzione dei servizi sono più concreti di quanto si pensi. Senza corrente elettrica le pompe condominiali non spingono l’acqua ai piani alti, bancomat e carte di credito smettono di funzionare e le reti cellulari rischiano di saturarsi in poche ore. In questi contesti, avere in casa un paio di casse d’acqua, qualche scorta alimentare che non richiede cottura, contanti in piccolo taglio e una radio a pile non è una paranoia geopolitica, ma un semplice esercizio di prevenzione domestica. Più che comprare attrezzature straordinarie, si tratta di riorganizzare ciò che spesso abbiamo già in dispensa. Un piccolo gesto di buon senso che riduce il panico e rende l’intera comunità più resiliente.

Tra spauracchio della guerra e realtà

Proporre la borsa di emergenza in una fase storica segnata da conflitti reali ai confini dell’Europa, timori di una escalation con la Russia e continui cyberattacchi alle infrastrutture non fa che alimentare il panico. Il rischio concreto è che il cittadino legga queste linee guida come il preavviso d’imminente catastrofe o di un’invasione. Tuttavia, confondere la prevenzione con la psicosi da scenario bellico è un errore di prospettiva. Se l’origine della crisi può dipendere da tensioni geopolitiche o guerre ibride, l’impatto pratico per una famiglia non cambia rispetto a una tempesta eccezionale o a una frana. La vera sfida delle istituzioni non è solo dire cosa comprare, ma spiegare come gestirlo senza seminare la paura della guerra, cosa che al momento non sembra fare la commissaria Hadja Lahbib.

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