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Anthropic, l’Ipo si avvicina: azioni tra 70 e 78 dollari

Se si confermano le cifre, la società raggranellerà fino a 1,46 trilioni di dollari

di Paolo Diacono - 10 Novembre 2026

Tanto ma chissà se basterà: le cifre sull’Ipo di Anthropic. A quanto emerge dai documenti e dall’analisi che ne fa il New York Times, l’azienda cara a Dario Amodei si prepara a piazzare le sue azioni sul mercato. A un prezzo che oscilla in un range compreso tra i 70 e i 78 dollari a titolo. Complessivamente, la valutazione compressiva dovrebbe oscillare tra gli 1,26 e gli 1,41 trilioni di dollari. Una cifra sbalorditiva che confermerebbe a prima volta il clamoroso successo dell’intelligenza artificiale e dei titoli a essa legata. Ma non è tutto oro ciò che luce.

L’Ipo di Anthropic dentro i numeri

Il Nyt ammette che si tratta di una somma che non può che essere giudicata “sbalorditiva”. A maggior ragione se si tratta del valore di capitalizzazione di una società che è nata da circa cinque anni. Ma c’è un problema. La soglia. Già, perché all’inizio di quest’avventura finanziaria, c’era chi sperava (ed erano in tanti) che Anthropic riuscisse a strappare un’Ipo da (almeno) due trilioni di dollari. Ci manca (almeno) un altro mezzo trilione per colmare le attese di chi sognava un approdo in Borsa a dir poco stellare.

Il precedente di SpaceX

Finora, i due trilioni di dollari in capitalizzazione non li ha raccolti nessuno. Elon Musk è stato quello che ci è andato più vicino quando ha deciso di quotare SpaceX. Un’offensiva gigantesca, finalizzata proprio a macinare record e a raccogliere quanti più investimenti possibili. All’esito della quale, il tycoon di origini sudafricane s’è ritrovato con un’operazione da 1,77 trilioni di dollari. L’Ipo di Anthropic dovrebbe iniziare entro la fine di questo mese. Sarà quello il vero banco di prova per Amodei.

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