Cultura & Spettacolo

Micaela Ottomano presenta a Milano “Codice di libertà”, il libro che racconta le battaglie delle donne

di Nicola Santini - 10 Novembre 2026

Una carriera costruita nelle aule di tribunale, trent’anni trascorsi a difendere diritti e una convinzione maturata sul campo, quella che tra le garanzie scritte nei codici e la possibilità di esercitarle esista ancora una distanza considerevole.

Da qui nasce “Codice di libertà. Storie di diritto, coraggio e libertà”, il libro dell’avvocato e scrittrice Micaela Ottomano, presentato ieri sera a Milano davanti a un pubblico numeroso nella prestigiosa cornice del Museo Bagatti Valsecchi.

“Codice di libertà”

Il volume, pubblicato da Graus Edizioni con la prefazione di Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia, affronta una questione che riguarda da vicino anche il mondo dell’avvocatura, dove le donne hanno conquistato spazi importanti, ma continuano a misurarsi con pregiudizi e ostacoli nella crescita professionale.

Il dibattito

A discuterne con l’autrice sono stati Daniela Santanchè, già ministro del Turismo, l’europarlamentare Mario Mantovani e l’avvocato matrimonialista e cassazionista Daniela Missaglia. A moderare l’incontro Paola Bulbarelli, giornalista e consigliera regionale della Lombardia.

Tra i presenti anche il presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e l’onorevole Lucrezia Mantovani, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle professioni legali.

Il dibattito ha preso spunto dall’esperienza professionale di Ottomano per affrontare questioni che continuano a dividere la società italiana.

La parità di genere, per esempio, rappresenta una conquista giuridica consolidata, mentre la sua applicazione concreta incontra ancora difficoltà, soprattutto quando entrano in gioco le opportunità di carriera e il riconoscimento delle competenze femminili.

Violenza di genere, femminicidi e tecnologia

Particolare attenzione è stata dedicata alla violenza contro le donne e ai femminicidi, affrontati anche attraverso il tema degli stereotipi culturali che continuano ad alimentare discriminazioni e comportamenti violenti. Una riflessione che ha coinvolto il ruolo dell’educazione e gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

Nel libro trova spazio anche la società digitale, con le nuove forme di vulnerabilità che accompagnano l’evoluzione tecnologica e impongono al diritto di confrontarsi con situazioni fino a pochi anni fa difficilmente immaginabili.

Per Micaela Ottomano, che ha alle spalle trent’anni di attività forense, il racconto parte proprio dalle esperienze maturate nella professione, dove le vicende umane incontrano quotidianamente le norme e dove la difesa di chi fatica a far valere le proprie ragioni assume un significato che supera il singolo procedimento giudiziario.

Il confronto per il futuro

La partecipazione registrata al Museo Bagatti Valsecchi ha accompagnato una serata nella quale il libro è diventato occasione di confronto anche sul futuro della professione forense e sulla condizione femminile, con particolare riguardo alla distanza che ancora separa il riconoscimento formale dei diritti dalla loro effettiva tutela.

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