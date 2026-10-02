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Addio a Peppino Mazzullo: la voce e l’anima di Topo Gigio che ha incantato il mondo

di Monica Marini - 2 Ottobre 2026

Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio, in una immagine di archivio.

Con la scomparsa all’età di cento anni dell’attore e doppiatore Giuseppe “Peppino” Mazzullo, nato a Santo Stefano di Briga nel messinese, il mondo dello spettacolo dice addio all’uomo che per ben quarantacinque anni, dal 1961 al 2006, ha dato anima e voce al celebre Topo Gigio. Noto al pubblico televisivo anche per l’interpretazione dello scolaro e sognatore Richetto accanto al Mago Zurlì nello Zecchino d’Oro, Mazzullo non amava definirsi un semplice doppiatore, ma il vero creatore e interprete dell’identità vocale del pupazzo di gommapiuma ideato nel 1959 da Maria Perego. Fu lui a coniare e rendere iconiche espressioni entrate nella storia della TV come «Strapazzami di coccole» e «Ma cosa mi dici mai?», proiettando il personaggio dai successi Rai di Canzonissima verso una travolgente fama internazionale.

Per seguire il pupazzo nelle sue partecipazioni all’estero, Mazzullo studiò e imparò l’inglese, lo spagnolo e il portoghese, recitando direttamente nelle emissioni straniere e diventando una star negli Stati Uniti, dove apparve per ben 94 volte nel celeberrimo The Ed Sullivan Show. Dal Giappone all’America Latina, fino a tutta Europa, la sua interpretazione ha regalato poesia e candore a intere generazioni, consegnando Peppino Mazzullo alla storia dello spettacolo come un interprete straordinario capace di parlare al cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.