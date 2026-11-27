Attualità

Perché serve un Centro autonomo dai due poli

Verso l'evento del 12 dicembre "I Liberali. L'Estremo Centro", promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi

di Redazione - 27 Novembre 2026

di ANGELA MARIA ODESCALCHI

Nella mia professione di avvocato penalista colgo quotidianamente il fragile equilibrio su cui poggiano i diritti individuali: le domande di giustizia e di sicurezza tendono sempre più a tradursi in richieste di punizione. Quando le garanzie sono considerate un ostacolo, occorre tenere insieme entrambe le esigenze. I due attuali schieramenti principali sono entrambi attraversati da componenti populiste.

Il populismo securitario invoca pene più severe e considera ogni garanzia un cedimento; quello antagonista legge la realtà in contrapposizioni assolute e trasforma il conflitto in appartenenza. In entrambi prevale la reazione sulla complessità. Governare una democrazia significa invece dare alla paura una risposta istituzionale, misurata e lungimirante. Per questo considero indispensabile un Centro autonomo dai due poli, quale forza capace di coniugare libertà e responsabilità, garanzie e sicurezza, riforme e solidità istituzionale.

La mia esperienza mi ha insegnato che l’equilibrio è uno strumento di conoscenza. Valutare una prova significa confrontare gli elementi dell’accusa con quelli che la mettono in discussione, distinguendo i fatti dall’emozione che suscitano. Solo così si individua la strategia difensiva più adeguata.

La fedeltà al mandato richiede lucidità, misura e capacità critica. Questa constatazione racchiude una lezione politica, attuale oggi più che mai. Chi rappresenta interessi diversi deve riconoscere la complessità del quadro generale.

Una democrazia matura non nasce dalla cancellazione dell’avversario né dalla pretesa di avere tutta la ragione. Il Centro dovrebbe sottrarre le decisioni all’urgenza, rifiutare le semplificazioni e restituire dignità alla mediazione, valutando fatti, conseguenze e limiti della propria prospettiva.

Qui si coglie il rapporto tra uso distorto della giustizia e domanda di sicurezza. La sicurezza è un bene essenziale, ma non può giustificare la compressione delle libertà o l’oblio degli errori giudiziari. Se la giustizia è piegata a una finalità esemplare, cessa di essere accertamento e diventa risposta simbolica alla paura. Le garanzie non sono privilegi degli imputati: proteggono tutti, comprese le persone offese.

Il concetto di Giustizia

Questa ispirazione del concetto di giustizia è quella che dovrebbe muovere un Centro autonomo dai due poli attorno alla certezza che la sicurezza non si ottiene sacrificando lo Stato di diritto, ma rendendolo efficiente, credibile e imparziale. Servono indagini solide, decisioni motivate, tempi ragionevoli, carceri rispettose della dignità delle persone detenute e una politica criminale proporzionata. La libertà deve tradursi in istituzioni funzionanti, responsabilità e riforme. La cultura liberale e garantista non è l’opposto della tutela delle vittime: ne impedisce la trasformazione in vendetta.

Per queste ragioni, guardo con interesse all’appuntamento del 12 dicembre, “I Liberali. L’Estremo Centro” promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. Il nome indica una direzione: non il Centro come somma delle posizioni altrui, ma come coerenza nella difesa di libertà, garanzie, responsabilità e istituzioni.

Costruirlo significa resistere alle parole d’ordine dei populismi. La politica, come la difesa, richiede il coraggio di non confondere fermezza e durezza, prudenza e resa. Un Centro autonomo può offrire uno spazio in cui la sicurezza non sia paura amministrata, la giustizia non sia vendetta e la moderazione non sia rinuncia: una forza capace di ascoltare, riformare e difendere i diritti dei singoli. Da questo equilibrio, non dalle scorciatoie, può ripartire una politica adulta.

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