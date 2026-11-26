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Ex Ilva, il rilancio di Jindal: 7,5 miliardi e due forni

Urso: "Non commento, tocca ai commissari". La Fiom chiede un incontro a Palazzo Chigi

di Pietro Pertosa - 26 Novembre 2026

Jindal ha rilanciato l’offerta: per l’ex Ilva ora propone un piano da 7,5 miliardi. Gli indiani, stando a quanto riporta il Sole 24 Ore, sarebbero pronti a mettere sul piatto ben due forni elettrici, uno in più rispetto all’offerta iniziale. Adesso toccherà capire se Arvedi rilancerà a sua volta. Intanto il ministro alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso si astiene da ogni commento: “Non mi pronuncio e non devo pronunciarmi, spetta solo ai commissari decidere sulle nuove formulazioni delle proposte”.

Jindal rilancia per l’ex Ilva

Urso ha poi detto, mantenendosi sul vago come impone l’istituzione, che “fin dall’inizio si tratta di una gara competitiva”. Per cui “a differenza di quella assegnata malauguratamente a Mittal, ciascuno può migliorare fino all’ultimo la propria offerta”. I paletti, però, rimangono fermi. “Sta a loro” cioè ai commissari “valutare ogni conformità”. Il rilancio degli indiani di Jindal sull’ex Ilva, però, è un fatto. Che riapre il dibattito sul futuro dell’acciaio italiano. In attesa delle mosse che arriveranno, se ne arriveranno, da Cremona, prendono posizione i sindacati.

Fiom: “Ora ascoltateci”

Samuele Lodi, segretario generale di Fiom-Cgil, dopo il rilancio chiede con forza l’incontro a Palazzo Chigi. “Sull’eventuale rilancio di Jindal per quanto riguarda l’ex Ilva, noi notiamo e annotiamo il fatto che ancora non conosciamo nessuno dei due piani. Da questo punto di vista è urgente sempre di più la convocazione a Palazzo Chigi perché noi dobbiamo conoscere entrambi i contenuti dei due piani proposti”, ha spiegato il sindacalista. Che ha aggiunto. “Oltre a questo, in queste ore, a fronte della convocazione per quanto riguarda tutto l’indotto, diciamo che il piano industriale e il piano ’complessivo’ anche da parte del Governo deve creare le tutele anche per tutti i lavoratori dell’indotto, sia dal punto di vista degli ammortizzatori sociali che delle prospettive”.

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