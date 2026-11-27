Politica

Manovra, parla Meloni: “Mai tagliate le pensioni”

I conti della premier in un post sui social. L'attacco al centrosinistra

di Martino Tursi - 27 Novembre 2026

Meloni rivendica che, da quando è lei al governo, le pensioni non sono mai state tagliate. E, anzi, rivendica che adesso con la nuova Legge di bilancio, “sono state rivalutate” e “dal 1° gennaio non cambierà nulla”. La premier ha parlato del caso in un video pubblicato sui social. Che rientra in quelle “comunicazioni” dirette della presidente del consiglio dei ministri ai cittadini. Relativamente al tema della Manovra, in cui spiega il suo punto di vista su alcuni dei punti caldi del dibattito politico nazionale.

Meloni: “Mai tagliate le pensioni”

Meloni, sulle pensioni, ha usato parole nette. “Facciamo chiarezza. A chi ci accusa che stiamo tagliando le pensioni, rispondiamo coi fatti. Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla. Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla”. Quindi ha spiegato. “Chi prende fino a circa 2450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100%. Poi, man mano che l’importo della pensione sale, la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai”.

L’analisi della premier

“Facciamo qualche esempio. Una pensione da 1200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2000 euro di 64, una da 3000 euro di quasi 82 – prosegue Meloni -. Anche una pensione superiore a 5000 euro avrà un aumento, ma sarà un aumento inferiore a quello che avrà la pensione da 2000 euro, perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara, chi ha meno va protetto di più”.

L’attacco al campo largo

Quindi l’attacco alle opposizioni. “Insomma, a differenza di quello che raccontano, nessuna pensione verrà tagliata e alla sinistra che si straccia le vesti, devo ricordare che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero completo dell’inflazione soltanto fino a tre volte il minimo. Noi lo garantiamo fino a quattro, perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla e chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA