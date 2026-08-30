Turismo

Piccolo Pocol, la Cortina autentica che profuma di legno e gentilezza

di Nicola Santini - 30 Agosto 2026

dal sito web https://piccolopocolcortina.it/

A pochi minuti dal centro di Cortina d’Ampezzo c’è una montagna che conserva ancora il privilegio della semplicità. Basta salire verso Pocol, lasciando alle spalle le vetrine e il passeggio, perché il paesaggio riprenda il comando. Il verde si fa fitto, le Dolomiti entrano dalle finestre e l’aria ha quel profumo di bosco che vale più di parecchi arredamenti studiati a tavolino.

Il Hotel Piccolo Pocol appartiene a questa Cortina più appartata. Si trova in località Pocol, a circa dieci minuti d’auto dal centro, vicino alle piste e circondato dalle montagne. La sua misura è quella del piccolo albergo di montagna, dove il legno chiaro, il parquet e in alcune camere le travi a vista restituiscono immediatamente calore. Molte stanze hanno inoltre il balcone affacciato sulle cime.

Qui la parola lusso recupera un significato che Cortina, qualche volta, rischia di dimenticare. Significa aprire una finestra e trovarsi davanti le montagne, rientrare dopo una giornata trascorsa all’aperto e sentire il profumo del legno, essere accolti con una gentilezza che conserva qualcosa di domestico. La struttura è a conduzione familiare e questa impronta emerge anche dalle recensioni recenti, nelle quali ricorrono con insistenza la cordialità del personale, la tranquillità e la sensazione di trovarsi a casa.

Piccolo Pocol, tra colazione, benessere e atmosfera di casa

Poi arriva la colazione, che merita un capitolo a parte. La sala è luminosa, affacciata sulle montagne, mentre il buffet offre proposte dolci e salate e una scelta decisamente generosa. Gli ospiti la citano di frequente fra i punti forti dell’albergo e qualcuno, nelle recensioni internazionali, arriva a ricordarla fra le migliori assaggiate durante il viaggio in Italia. ([piccolopocolcortina.it]) C’è qualcosa di profondamente piacevole nel cominciare la giornata davanti a quel panorama, con il verde fuori dai vetri e una tavola preparata con cura, mentre Cortina sembra ancora lontana pur essendo a pochi chilometri.

Il Piccolo Pocol piace proprio perché conserva una sua normalità montanara. Ha una terrazza panoramica, una piccola area benessere con sauna e bagno turco e si trova a breve distanza dalle piste, ma il carattere del posto rimane legato soprattutto alla sua atmosfera. ([piccolopocolcortina.it]) Qui viene voglia di fermarsi anche d’estate, quando il verde prende il posto della neve e Pocol diventa un punto di partenza privilegiato per camminare, pedalare oppure semplicemente guardare le Dolomiti cambiare colore durante il giorno.

Forse è proprio questa la sua qualità più preziosa. A pochi chilometri da una delle località più celebri e mondane d’Italia, il Piccolo Pocol conserva il sapore di quelle pensioni alpine nelle quali si arrivava per la montagna e si finiva per tornare anche per le persone. Il legno, il prato, una colazione strepitosa e quel panorama che entra in camera fanno il resto. Cortina rimane vicinissima, con tutto il suo splendore. Quassù, però, ci si ricorda perché ci si era innamorati delle Dolomiti molto prima che diventassero una passerella.

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